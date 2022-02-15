Эти простые привычки помогут быстро улучшить память

Отмечается, что улучшить память можно с помощью простых, но регулярных привычек.

Учитесь чему-то новому

Эксперты говорят, что мозг постоянно нуждается в активности, а новые знания это именно то, что нужно. Поэтому, когда ум познает новую информацию, в мозге создаются новые нейронные связи, от которых зависит состояние памяти. Особенно эффективными в этом будут творческие навыки.

Как улучшить память (freepik)

Ведите дневник

По словам специалистов, мысли нуждаются в структурировании и письменном выражении. Записывать можно абсолютно все. Только для этого важно спокойно сесть и сосредоточиться.

Рацион

Сбалансированное питание важно для здоровья и мозга. Самым эффективным веществом, которое положительно влияет на когнитивные способности, ученые называют омега-3 жирные кислоты.

В частности, они помогают в создании мембран в клетках мозга и предотвращают воспалительные реакции.