Ці прості звички допоможуть швидко покращити пам'ять

Зазначається, що поліпшити пам'ять можна за допомогою простих, але регулярних звичок.

Навчайтеся чогось нового

Експерти кажуть, що мозок постійно потребує активності, а нові знання це саме те, що потрібно. Тому, коли розум пізнає нову інформацію, у мозку створюються нові нейронні зв'язки, від яких залежить стан пам'яті. Особливо ефективними у цьому будуть творчі навички.

Як покращити пам'ять (freepik)

Ведіть щоденник

За словами фахівців, думки потребують структурування та письмового вираження. Записувати можна абсолютно все. Тільки для цього важливо спокійно сісти та зосередитись.

Раціон

Збалансоване харчування важливе для здоров'я та мозку. Найефективнішою речовиною, яка позитивно впливає на когнітивні здібності, вчені називають омега-3 жирні кислоти.

Зокрема, вони допомагають у побудові мембран у клітинах мозку та запобігають запальним реакціям.