Эти простые привычки помогут быстро улучшить память
Часто люди жалуются на плохую память, которая мешает им нормально жить. Поэтому эксперты рассказали, как преодолеть эту проблему, и нашли три пути для ее решения.
Об этом пишет BAZAAR.
Отмечается, что улучшить память можно с помощью простых, но регулярных привычек.
Учитесь чему-то новому
Эксперты говорят, что мозг постоянно нуждается в активности, а новые знания это именно то, что нужно. Поэтому, когда ум познает новую информацию, в мозге создаются новые нейронные связи, от которых зависит состояние памяти. Особенно эффективными в этом будут творческие навыки.
Как улучшить память (freepik)
Ведите дневник
По словам специалистов, мысли нуждаются в структурировании и письменном выражении. Записывать можно абсолютно все. Только для этого важно спокойно сесть и сосредоточиться.
Рацион
Сбалансированное питание важно для здоровья и мозга. Самым эффективным веществом, которое положительно влияет на когнитивные способности, ученые называют омега-3 жирные кислоты.
В частности, они помогают в создании мембран в клетках мозга и предотвращают воспалительные реакции.
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