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Эти простые привычки помогут быстро улучшить память

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Вторник 15 февраля 2022 20:34
Эти простые привычки помогут быстро улучшить память Как улучшить память (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди жалуются на плохую память, которая мешает им нормально жить. Поэтому эксперты рассказали, как преодолеть эту проблему, и нашли три пути для ее решения.

Об этом пишет BAZAAR.

Отмечается, что улучшить память можно с помощью простых, но регулярных привычек.

Учитесь чему-то новому

Эксперты говорят, что мозг постоянно нуждается в активности, а новые знания это именно то, что нужно. Поэтому, когда ум познает новую информацию, в мозге создаются новые нейронные связи, от которых зависит состояние памяти. Особенно эффективными в этом будут творческие навыки.

Эти простые привычки помогут быстро улучшить памятьКак улучшить память (freepik)

Ведите дневник

По словам специалистов, мысли нуждаются в структурировании и письменном выражении. Записывать можно абсолютно все. Только для этого важно спокойно сесть и сосредоточиться.

Рацион

Сбалансированное питание важно для здоровья и мозга. Самым эффективным веществом, которое положительно влияет на когнитивные способности, ученые называют омега-3 жирные кислоты.

В частности, они помогают в создании мембран в клетках мозга и предотвращают воспалительные реакции.

Ранее мы сообщали, что эксперт назвал методы, которые помогут восстановить кожу рук после холодов.

Также мы писали, что нутрициолог назвала натуральный компонент для омоложения.

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