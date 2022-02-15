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Ці прості звички допоможуть швидко покращити пам'ять

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Вівторок 15 лютого 2022 20:34
Ці прості звички допоможуть швидко покращити пам'ять Як покращити пам'ять (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди скаржаться на погану пам'ять, яка заважає їм нормально жити. Тому експерти розповіли, як подолати цю проблему, та знайшли три шляхи для її вирішення.

Про це пише BAZAAR.

Зазначається, що поліпшити пам'ять можна за допомогою простих, але регулярних звичок.

Навчайтеся чогось нового

Експерти кажуть, що мозок постійно потребує активності, а нові знання це саме те, що потрібно. Тому, коли розум пізнає нову інформацію, у мозку створюються нові нейронні зв'язки, від яких залежить стан пам'яті. Особливо ефективними у цьому будуть творчі навички.

Ці прості звички допоможуть швидко покращити пам'ятьЯк покращити пам'ять (freepik)

Ведіть щоденник

За словами фахівців, думки потребують структурування та письмового вираження. Записувати можна абсолютно все. Тільки для цього важливо спокійно сісти та зосередитись.

Раціон

Збалансоване харчування важливе для здоров'я та мозку. Найефективнішою речовиною, яка позитивно впливає на когнітивні здібності, вчені називають омега-3 жирні кислоти.

Зокрема, вони допомагають у побудові мембран у клітинах мозку та запобігають запальним реакціям.

Раніше ми повідомляли, що експерт назвав методи, які допоможуть відновити шкіру рук після холодів.

Також ми писали, що нутриціолог назвала натуральний компонент для омолодження.

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