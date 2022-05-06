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С простреленными ногами через мины: 15-летняя девочка за рулем вывезла взрослых из Попасной

Коллаж РБК-Украина: девочка из Попасной вывезла за рулем раненых
Автор: Светлана Мащенко

15-летняя девочка из Попасной Луганской области села за руль авто и вывезла взрослых, среди которых были тяжелораненые. Машина попала под обстрел россиян, однако продолжила ехать несмотря на простреленные ноги.

Об этом сообщает ресурс "Твой город".

Лиза Чернышенко из кареты скорой помощи рассказывает, что попала под обстрел в Попасной.

"Ехала на машине и получилось так, что нас русские обстреляли", - говорит она.

В авто было три мужчины и одна женщина. И эти люди ей даже не родственники

"Двух мужчин ранило. Обломками. Одного очень сильно и пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут", - рассказывает героиня.

Девочка говорит, что нужна была срочная помощь, чтобы не потерять много крови. Поэтому она приняла такое решение не колеблясь.

Ехать пришлось через мины, которые лежали в шахматном порядке и проехать было очень трудно

Но она проехала мины, объехала труп неизвестной женщины, столб. А потом авто обстреляли.

"А потом поворот направо, и нас обстреляли. Мне ноги, я ничего не могла сделать, машина заглохла. Едва завела, и мы дальше поехали, но машина потом все равно заглохла, потому что аккумулятор прострелила пуля", - добавляет она.

Она ехала с простреленными ногами, говорит, было очень больно.

"Ка могла, ехала. Но все же хоть как-то", - рассказала девушка.

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