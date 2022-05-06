С простреленными ногами через мины: 15-летняя девочка за рулем вывезла взрослых из Попасной

Лиза Чернышенко из кареты скорой помощи рассказывает, что попала под обстрел в Попасной.

"Ехала на машине и получилось так, что нас русские обстреляли", - говорит она.

В авто было три мужчины и одна женщина. И эти люди ей даже не родственники

"Двух мужчин ранило. Обломками. Одного очень сильно и пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут", - рассказывает героиня.

Девочка говорит, что нужна была срочная помощь, чтобы не потерять много крови. Поэтому она приняла такое решение не колеблясь.

Ехать пришлось через мины, которые лежали в шахматном порядке и проехать было очень трудно

Но она проехала мины, объехала труп неизвестной женщины, столб. А потом авто обстреляли.

"А потом поворот направо, и нас обстреляли. Мне ноги, я ничего не могла сделать, машина заглохла. Едва завела, и мы дальше поехали, но машина потом все равно заглохла, потому что аккумулятор прострелила пуля", - добавляет она.

Она ехала с простреленными ногами, говорит, было очень больно.

"Ка могла, ехала. Но все же хоть как-то", - рассказала девушка.