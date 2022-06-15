ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Простий трюк, який надовго збереже хліб свіжим: ніякої плісняви й сухарів

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 18:10
Простий трюк, який надовго збереже хліб свіжим: ніякої плісняви й сухарів Фото: Як зберегти хліб свіжим надовго (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Хліб належить до продуктів з коротким терміном придатності й швидко пліснявій чи черствіє, стаючи непридатним до вживання. Але є простий трюк, який дозволить зберегти виріб свіжим і смачним довше.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler нижче.

Як пише Daily Express, завдяки простому способу життя хліба можна подовжити на два-три тижні.

Для цього нам знадобиться свіжа селера, а саме її стебла. Дві "палички" овоча слід додати в пакет з хлібом, щоб подовжити термін його зберігання. Аби хліб зберігався максимально довго, його (разом із селерою в пакеті) варто помістити в холодильник. Тоді йому точно нічого не страшно.

Хоча це може здатися дивним способом, спосіб дійсно працює. Річ у тім, що хліб вбирає вологу з селери, залишаючись м'яким.

Інші способи зберігання хліба

у Держспоживслужби кажуть, що для підтримки високої якості хлібобулочних виробів протягом декількох днів, важливо пам’ятати про таке:

  • Теплий хліб заборонено упаковувати, необхідно дочекатися, поки він охолоне. Інакше в пакеті буде багато вологи і хліб швидко запліснявіє.
  • Батони з борошна різного сорту потрібно зберігати окремо. У кожного з них своя мікрофлора, причому одна завжди негативно впливає на іншу.
  • Незважаючи на те, що хліб прийнято різати з кінця, оптимальним варіантом є протилежний підхід - з середини. Якщо спочатку розрізати будь-який різновид хлібобулочних виробів по центру, можна значно продовжити термін придатності харчового компоненту.

Раніше ми писали, що пельмені ніколи не розваляться, якщо додати всього один компонент.

Також повідомлялося, що станеться з організмом, якщо часто їсти курячі яйця.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими