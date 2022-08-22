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Простой способ сделать крышку для сковородки: быстро и очень дешево

Фото: Как за пару минут самостоятельно сделать крышку для сковородки (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Крышка для сковородки порой стоит столько же, сколько и сама сковорода. И часто бывает так, что емкость для приготовления пищи есть, а вот накрыть ее нечем. Например, при приготовлении пищи за городом, на даче или в других походных условиях.

Можно приспособить любую другую крышку, которая подойдет по размеру, а можно за пару минут сделать ее самостоятельно. Как это сделать, рассказали в ProstoWay.

Одноразовую крышку для сковороды или кастрюли можно сделать своими руками - из фольги. Этот способ бюджетный и очень удобный, так как есть множество блюд, которые приготовить в походных условиях или дома без крышки не получится.

А так вы без особых затрат сможете накрыть свою емкость для приготовления пищи и не испортить рецепт, а еще и защитите все поверхности.

Как сделать такую крышку

Возьмите обычную фольгу для запекания. Обведите круг по диаметру кастрюли или сковородки и захватите на 1-2 см больше. Вырезайте крышку и из запаса скрутите небольшой ободок.

Теперь вы можете накрыть вашу посуду и готовить.

Использовать такую крышку больше 1-2 раз не стоит, так как весь жир и пар соберется на поверхности фольги.

Мыть такую фольгу не стоит, так как она быстро порвется. А еще фольга с жиром становится быстровоспламеняющимся материалом.

Самое удобное в том, что вы можете подогнать размер крышки именно такого диаметра, как вам нужно. А потом фольгу просто выбросить.

Кстати, ранее мы писали о том, какие предметы быта нужно менять не реже одного раза в год.

А еще рассказывали о том, как можно сэкономить на аренде жилья.

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