Простой способ сделать крышку для сковородки: быстро и очень дешево

Одноразовую крышку для сковороды или кастрюли можно сделать своими руками - из фольги. Этот способ бюджетный и очень удобный, так как есть множество блюд, которые приготовить в походных условиях или дома без крышки не получится.

А так вы без особых затрат сможете накрыть свою емкость для приготовления пищи и не испортить рецепт, а еще и защитите все поверхности.

Как сделать такую крышку

Возьмите обычную фольгу для запекания. Обведите круг по диаметру кастрюли или сковородки и захватите на 1-2 см больше. Вырезайте крышку и из запаса скрутите небольшой ободок.

Теперь вы можете накрыть вашу посуду и готовить.

Использовать такую крышку больше 1-2 раз не стоит, так как весь жир и пар соберется на поверхности фольги.

Мыть такую фольгу не стоит, так как она быстро порвется. А еще фольга с жиром становится быстровоспламеняющимся материалом.

Самое удобное в том, что вы можете подогнать размер крышки именно такого диаметра, как вам нужно. А потом фольгу просто выбросить.