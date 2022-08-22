Простой способ сделать крышку для сковородки: быстро и очень дешево

Крышка для сковородки порой стоит столько же, сколько и сама сковорода. И часто бывает так, что емкость для приготовления пищи есть, а вот накрыть ее нечем. Например, при приготовлении пищи за городом, на даче или в других походных условиях.
Можно приспособить любую другую крышку, которая подойдет по размеру, а можно за пару минут сделать ее самостоятельно. Как это сделать, рассказали в ProstoWay.
Одноразовую крышку для сковороды или кастрюли можно сделать своими руками - из фольги. Этот способ бюджетный и очень удобный, так как есть множество блюд, которые приготовить в походных условиях или дома без крышки не получится.
А так вы без особых затрат сможете накрыть свою емкость для приготовления пищи и не испортить рецепт, а еще и защитите все поверхности.
Возьмите обычную фольгу для запекания. Обведите круг по диаметру кастрюли или сковородки и захватите на 1-2 см больше. Вырезайте крышку и из запаса скрутите небольшой ободок.
Теперь вы можете накрыть вашу посуду и готовить.
Использовать такую крышку больше 1-2 раз не стоит, так как весь жир и пар соберется на поверхности фольги.
Мыть такую фольгу не стоит, так как она быстро порвется. А еще фольга с жиром становится быстровоспламеняющимся материалом.
Самое удобное в том, что вы можете подогнать размер крышки именно такого диаметра, как вам нужно. А потом фольгу просто выбросить.
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