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Простий спосіб зробити кришку для сковорідки: швидко і дуже дешево

Фото: Як за пару хвилин самостійно зробити кришку для сковорідки (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кришка для сковорідки часом коштує стільки ж, скільки й сама сковорода. І часто буває так, що ємність для приготування їжі є, а ось накрити її нічим. Наприклад, при приготуванні їжі за містом, на дачі або в інших похідних умовах.

Можна пристосувати будь-яку іншу кришку, яка підійде за розміром, а можна за пару хвилин зробити її самостійно. Як це зробити, розповіли в ProstoWay.

Одноразову кришку для сковороди або каструлі можна зробити своїми руками - з фольги. Цей спосіб бюджетний і дуже зручний, тому, що є безліч страв, які приготувати в похідних умовах або вдома без кришки не вийде.

А так ви без особливих витрат зможете накрити свою ємність для приготування їжі та не зіпсувати рецепт, а ще й захистіть всі поверхні.

Як зробити таку кришку

Візьміть звичайну фольгу для запікання. Обведіть коло по діаметру каструлі або сковорідки й захопіть на 1-2 см більше. Вирізайте кришку і з запасу скрутіть невеликий ободок.

Тепер ви можете накрити вашу посуд і готувати.

Використовувати таку кришку понад 1-2 разів не варто, через те, що весь жир і пар збереться на поверхні фольги.

Мити таку фольгу не варто, тому, що вона швидко порветься. А ще фольга з жиром стає легкозаймистим матеріалом.

Найзручніше в тому, що ви можете підігнати розмір кришки саме такого діаметру, як вам потрібно. А потім фольгу просто викинути.

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