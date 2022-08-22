Простий спосіб зробити кришку для сковорідки: швидко і дуже дешево

Одноразову кришку для сковороди або каструлі можна зробити своїми руками - з фольги. Цей спосіб бюджетний і дуже зручний, тому, що є безліч страв, які приготувати в похідних умовах або вдома без кришки не вийде.

А так ви без особливих витрат зможете накрити свою ємність для приготування їжі та не зіпсувати рецепт, а ще й захистіть всі поверхні.

Як зробити таку кришку

Візьміть звичайну фольгу для запікання. Обведіть коло по діаметру каструлі або сковорідки й захопіть на 1-2 см більше. Вирізайте кришку і з запасу скрутіть невеликий ободок.

Тепер ви можете накрити вашу посуд і готувати.

Використовувати таку кришку понад 1-2 разів не варто, через те, що весь жир і пар збереться на поверхні фольги.

Мити таку фольгу не варто, тому, що вона швидко порветься. А ще фольга з жиром стає легкозаймистим матеріалом.

Найзручніше в тому, що ви можете підігнати розмір кришки саме такого діаметру, як вам потрібно. А потім фольгу просто викинути.