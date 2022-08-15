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Простой способ охладить напиток в жару за 2 минуты: вам понадобится три ингредиента

Фото: Как охладить напиток за несколько минут (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В сильную жару хочется охладить любой напиток. И желательно сделать это максимально быстро, чтобы сразу утолить жажду.

Какие способы помогут вам охладить любой напиток за несколько минут - читайте ниже.

Желательно, чтобы летом у вас всегда в запасе был в морозилке лед. С его помощью можно освежить любой напиток или же быстро охладить целую бутылку воды.

Метод 1

Возьмите стеклянную миску с толстыми стенками и наполните ее водой и льдом. Чет толще стенки миски, тем лучше. Засыпайте лед и заливайте воду в соотношении 50/50 - так, чтобы ваша бутылка или банка была полностью покрыта. Если вам нужно охладить сразу много бутылок - используйте ванну.

В воду добавьте щепотку соли. Соль благодаря ионам натрия и хлора начнет взаимодействовать с водой. Для взаимодействия молекулы воды начнут вырабатывать энергию, которая начнет снижать температуру окружающей среды.

Положите ваши напитки в раствор и быстро размешайте. Перемешивание помогает теплу из ваших напитков в раствор выходить намного быстрее.

Подождите буквально 2 минуты и температура ваших напитков существенно снизится. Теперь вы можете налить прохладный напиток в стакан и насладиться приятной температурой.

Метод 2

Разложите на доску бумажное полотенце и намочите его водой. Полотенце должно быть такого размера, чтобы полностью завернуть бутылку или банку. Если подходящего размера нет - смело берите два или три полотенца.

Заверните бутылку в мокрое полотенце целиком. Положите сверток в морозилку на 10-15 минут. Потом доставайте и наслаждайтесь холодным напитком. Полотенце можно сразу не снимать - оно будет хранить прохладу какое-то время.

Важно!

  • Для охлаждения бери меньшие емкости - в них температура снижается быстрее.
  • Перед употреблением сполосните верхнюю часть бутылки обычной водой - там может остаться соль.
  • Если соли под руками нет, то вода со льдом тоже будет эффективна. Этот метод намного лучше добавления кубиков льда непосредственно в напиток.

Кстати, ранее мы писали о том, почему нельзя охлаждать вино в морозилке.

А еще рассказывали о том, какие советы помогут вам выбрать сладкий и спелый арбуз.

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