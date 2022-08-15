Простой способ охладить напиток в жару за 2 минуты: вам понадобится три ингредиента

Желательно, чтобы летом у вас всегда в запасе был в морозилке лед. С его помощью можно освежить любой напиток или же быстро охладить целую бутылку воды.

Метод 1

Возьмите стеклянную миску с толстыми стенками и наполните ее водой и льдом. Чет толще стенки миски, тем лучше. Засыпайте лед и заливайте воду в соотношении 50/50 - так, чтобы ваша бутылка или банка была полностью покрыта. Если вам нужно охладить сразу много бутылок - используйте ванну.

В воду добавьте щепотку соли. Соль благодаря ионам натрия и хлора начнет взаимодействовать с водой. Для взаимодействия молекулы воды начнут вырабатывать энергию, которая начнет снижать температуру окружающей среды.

Положите ваши напитки в раствор и быстро размешайте. Перемешивание помогает теплу из ваших напитков в раствор выходить намного быстрее.

Подождите буквально 2 минуты и температура ваших напитков существенно снизится. Теперь вы можете налить прохладный напиток в стакан и насладиться приятной температурой.

Метод 2

Разложите на доску бумажное полотенце и намочите его водой. Полотенце должно быть такого размера, чтобы полностью завернуть бутылку или банку. Если подходящего размера нет - смело берите два или три полотенца.

Заверните бутылку в мокрое полотенце целиком. Положите сверток в морозилку на 10-15 минут. Потом доставайте и наслаждайтесь холодным напитком. Полотенце можно сразу не снимать - оно будет хранить прохладу какое-то время.

Важно!