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Почему нельзя охлаждать вино в морозилке: многие делают эту ошибку

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Среда 10 августа 2022 19:08
Почему нельзя охлаждать вино в морозилке: многие делают эту ошибку Почему вино можно класть в морозильную камеру (freepik )
Автор: Татьяна Самарук

Обычно, когда человек идет в гости к друзьям, то он приносит с собой бутылку хорошего вина. Однако, часто, когда вы приезжаете, то оно уже не холодное, потому чтобы быстро охладить его, хозяин кладет вино в морозильную камеру. Но этого делать не следует

Об этом пишет Sante Plusmag.

По словам сомелье Мериткселя Фальгераса, вино не выдерживает резких перепадов температуры. Так же не стоит класть в стакан с напитком кубики льда.

Как правильно охладить вино

Морозильная камера не является лучшим решением для охлаждения вина. Также резкий холод влияет на вкус напитка. К тому же, если вы забудете его там, то бутылка может даже треснуть.

Если вам принесли вино оно не совсем холодное, то лучше всего все-таки воспользоваться ведерком для льда. Таким образом, вы достигнете идеальной температуры менее чем за 15 минут (от 20°C до 8°C). В холодильнике нужно подержать алкоголь не менее полутора часов, чтобы достичь такого охлаждения.

Эксперт говорит, что ведерко на две трети нужно заполнить кубиками льда, а затем налить очень холодной воды и окунуть бутылку с вином.

Кроме того, зимой вино лучше держать на улице: балконе или террасе.

"Для правильной выдержки вина температура играет важную роль. Остерегайтесь колебаний температуры, которые могут повлиять на вкус. Выберите место, где не будет ни слишком жарко, ни слишком холодно. Другими словами, отдайте предпочтение темному месту", - советует сомелье.

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