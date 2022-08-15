Простий спосіб охолодити напій в спеку за 2 хвилини: вам знадобиться три інгредієнти

Бажано, щоб влітку у вас завжди в запасі був в морозилці лід. З його допомогою можна освіжити будь-який напій або ж швидко охолодити цілу пляшку води.

Метод 1

Візьміть скляну миску з товстими стінками та наповніть її водою і льодом. Чим товщі стінки миски, тим краще. Засипте лід і заливайте воду в співвідношенні 50/50 - так, щоб ваша пляшка або банку була повністю покрита. Якщо вам потрібно охолодити відразу багато пляшок - використовуйте ванну.

У воду додайте дрібку солі. Сіль завдяки іонів натрію і хлору почне взаємодіяти з водою. Для взаємодії молекули води почнуть виробляти енергію, яка почне знижувати температуру навколишнього середовища.

Покладіть ваші напої в розчин і швидко розмішайте. Перемішування допомагає теплу з ваших напоїв в розчин виходити набагато швидше.

Зачекайте буквально 2 хвилини й температура ваших напоїв істотно знизиться. Тепер ви можете налити прохолодний напій в склянку і насолодитися приємною температурою.

Метод 2

Розкладіть на дошку паперовий рушник і намочіть його водою. Рушник має бути такого розміру, щоб повністю загорнути пляшку або банку. Якщо відповідного розміру немає - сміливо беріть два або три рушники.

Загорніть пляшку в мокрий рушник цілком. Покладіть згорток в морозилку на 10-15 хвилин. Потім діставайте і насолоджуйтеся холодним напоєм. Рушник можна відразу не знімати - він буде зберігати прохолоду якийсь час.

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