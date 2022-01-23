Простой способ обжарки, который сделает ваши котлеты пышными, сочными и румяными

Пышные, сочные, румяные котлеты у вас легко получатся, если изменить способ их обжарки. Попробуйте вместо сковородки, запечь их в духовке, и очень удивитесь результату.
Секретным приемом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Идеально для таких котлет подойдет свиной ошеек.
Скрин: Вот такими выйдут наши котлетки
Смотрите на видео ниже, как приготовить самые вкусные котлеты:
Ранее мы писали, какие ошибки могут испортить домашнюю пиццу, даже если ее готовят из самых дорогих ингредиентов.
Также блогер дала рецепт невероятных печеночных котлет.