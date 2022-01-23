Простий спосіб обсмажування, який зробить ваші котлети пишними, соковитими і рум'яними

Пишні, соковиті, рум'яні котлети у вас легко вийдуть, якщо змінити спосіб їх обсмажування. Спробуйте замість сковорідки, запекти їх в духовці, і дуже здивуєтеся результату.
Секретним прийомом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Ідеально для таких котлет підійде свинячий ошийок.
Скрін: ось такими вийдуть наші котлетки
Дивіться на відео нижче, як приготувати найсмачніші котлети:
Раніше ми писали, які помилки можуть зіпсувати домашню піцу, навіть якщо її готують з найдорожчих інгредієнтів.
Також блогер дала рецепт неймовірних печінкових котлет.