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Простий спосіб обсмажування, який зробить ваші котлети пишними, соковитими і рум'яними

Автор: Світлана Мащенко

Пишні, соковиті, рум'яні котлети у вас легко вийдуть, якщо змінити спосіб їх обсмажування. Спробуйте замість сковорідки, запекти їх в духовці, і дуже здивуєтеся результату.

Секретним прийомом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Щоб приготувати смачні котлети в духовці, знадобляться такі інгредієнти:

  • Фарш - 800 г
  • Цибуля - 100-130 г (1 середня цибулина)
  • Батон сухий - 5 шматочків
  • Молоко - 150-200 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Ідеально для таких котлет підійде свинячий ошийок.

Скрін: ось такими вийдуть наші котлетки

Покрокове приготування

  1. Залити сухий батон молоком і залишити на 10 хвилин.
  2. Перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю, часник і батон.
  3. Посолити і поперчити фарш.
  4. Відбити фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети добре тримали форму.
  5. Сформувати котлети, викласти на деко і запікати 30-35 хвилин при температурі 200-210 градусів.

Дивіться на відео нижче, як приготувати найсмачніші котлети:

Раніше ми писали, які помилки можуть зіпсувати домашню піцу, навіть якщо її готують з найдорожчих інгредієнтів.

Також блогер дала рецепт неймовірних печінкових котлет.

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