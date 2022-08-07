Простой до гениального способ заточить тупую терку: всего несколько движений

Когда терка начинает плохо справляться с измельчением даже мягких продуктов, не стоит спешить ее выбрасывать и покупать новую. Ведь дать девайсу вторую жизнь может простой до гениального лайфхак.
Как заострить терку несколькими движениями - читайте ниже в нашем материале Styler.
Для этого нам понадобится фольга. Обычная бытовая фольга, которая продается в каждом магазине в рулонах.
Вуаля! Наша терка снова острая.
Подробнее о каждом из этих способов вы можете почитать здесь.
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