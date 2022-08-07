UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Простой до гениального способ заточить тупую терку: всего несколько движений

Фото: как заострить терку простым способом (freeepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда терка начинает плохо справляться с измельчением даже мягких продуктов, не стоит спешить ее выбрасывать и покупать новую. Ведь дать девайсу вторую жизнь может простой до гениального лайфхак.

Как заострить терку несколькими движениями - читайте ниже в нашем материале Styler.

Для этого нам понадобится фольга. Обычная бытовая фольга, которая продается в каждом магазине в рулонах.

Способ заточки:

  • Возьмите кусок фольги.
  • Сомните его в произвольный шарик.
  • Натрите фольгу на терке, чтобы задействовать максимально каждый зубчик.

Вуаля! Наша терка снова острая.

Как еще использовать фольгу в быту?

  • Для улучшения сигнала WI-FI роутера
  • Поможет отмыть ложки вилки в посудомойке
  • Защитит ключи автомобиля
  • Поможет заострить ножницы
  • Белье быстрее отглаживается
  • Мебель можно передвинуть без следов и царапин на полу
  • Заменит стилус для сенсорного экрана
  • Поможет очистить драгоценности

Подробнее о каждом из этих способов вы можете почитать здесь.

Ранее мы писали, как просто и быстро заточить нож мясорубки.

Также специалисты рассказали о гениальные способы быстро убрать в доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакитерка