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Простий до геніального спосіб загострити тупу тертку: усього кілька рухів

Фото: Як загострити тертку простим способом (freeepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли тертка починає погано справлятися з подрібненням навіть м'яких продуктів, не варто спішити її викидати і купувати нову. Адже дати девайсу друге життя може простий до геніального лайфхак.

Як загострити тертку кількома рухами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Для цього нам знадобиться фольга. Звичайна побутова фольга, яка продається в кожному магазині в рулонах.

Спосіб заточування:

  • Візьміть шматок фольги.
  • Зімніть його в довільну кульку.
  • Натріть фольгу на тертці, щоб задіяти максимально кожен зубчик.

Вуаля! Наша тертка знову гостра.

Як ще використати фольгу в побуті?

  • Для покращення сигналу WI-FI роутера
  • Допоможе відмити ложки вилки у посудомийці
  • Захистить ключі автомобіля
  • Допоможе загострити ножиці
  • Білизна швидше відпрасується
  • Меблі можна пересунути без слідів і подряпин на підлозі
  • Замінить стилус для сенсорного екрана
  • Допоможе очистити коштовності

Детальніше про кожен з цих способів ви можете почитати тут.

Раніше ми писали, як просто й швидко загострити ніж м'ясорубки.

Також спеціалісти розповіли про геніальні способи швидко прибрати в домі.

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лайфхакитерка