Простий до геніального спосіб загострити тупу тертку: усього кілька рухів

Коли тертка починає погано справлятися з подрібненням навіть м'яких продуктів, не варто спішити її викидати і купувати нову. Адже дати девайсу друге життя може простий до геніального лайфхак.
Як загострити тертку кількома рухами - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Для цього нам знадобиться фольга. Звичайна побутова фольга, яка продається в кожному магазині в рулонах.
Вуаля! Наша тертка знову гостра.
Детальніше про кожен з цих способів ви можете почитати тут.
Раніше ми писали, як просто й швидко загострити ніж м'ясорубки.
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