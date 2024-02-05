Просто видалили зуб... Хлопчик помер після походу до стоматолога в Кривому Розі

Реакція правоохоронців

За словами речниці поліції Кривого Рогу Ангеліни Крадожон, 14-річний хлопчик помер після повернення з кабінету стоматолога.

На тлі страшної події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України - "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником".

Уточнюється, що лікарю може загрожувати до двох років позбавлення волі.

Що кажуть у медичній установі

Водночас у лікарні наголошують, що після того, як хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі, лікарі діяли за процедурою - видалили дитині зуб.

За словами директорки медичної установи - пані Олени - допомога пацієнту була надана "в повному обсязі відповідно до нормативних документів".

"Лікар зобов'язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним присутні були його родичі. І потім, через якийсь час, цей пацієнт у зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований", - розповіла жінка.

Чи буде експертиза

Вона наголосила, що причину смерті дитини визначить експертиза.

"На сьогодні, при тому, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти. Медичні складові. Тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Буду говорити, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції - неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде", - підсумувала вона.