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Просто удалили зуб... Мальчик умер после похода к стоматологу в Кривом Роге

Поход к врачу стал для ребенка фатальным (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

В Кривом Роге 14-летний мальчик скончался по возвращении из стоматологического кабинета, где ему удалили зуб.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне" рассказывает о деталях трагедии.

Реакция правоохранителей

По словам пресс-секретаря полиции Кривого Рога Ангелины Крадожон, 14-летний мальчик скончался по возвращении из кабинета стоматолога.

На фоне страшного происшествия правоохранители открыли уголовное производство по статье 140 Уголовного кодекса Украины - "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Уточняется, что врачу может грозить до двух лет лишения свободы.

Что говорят в медицинском учреждении

В то же время в больнице отмечают, что после того, как мальчик обратился в стоматологию с болью в зубе, врачи действовали по процедуре - удалили ребенку зуб.

По словам директора медицинского учреждения - пани Елены - помощь пациенту была предоставлена "в полном объеме в соответствии с нормативными документами".

"Врач обязан был оказать эту медицинскую помощь и после оказания медицинской помощи этот пациент был отпущен домой. С ним присутствовали его родственники. И затем, через некоторое время, этот пациент в связи с ухудшением состояния был госпитализирован", - рассказала женщина.

Будет ли экспертиза

Она подчеркнула, что причину смерти ребенка определит экспертиза.

"На сегодняшний день, при том, как разворачивались события, можем говорить о разных моментах. Медицинских составляющих. Потому что не все так однозначно. Но есть вопросы к самому течению заболевания. Буду говорить, что это осложнение, именно этой манипуляции - невозможно. Ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия. Экспертиза будет", - подытожила она.

Напомним, ранее мы рассказывали о трагической смерти 5-летнего сына известного музыканта, который так и не вышел из комы после удаления молочных зубов.

Читайте также, как у 4-летнего мальчика начались галлюцинации из-за популярного напитка.

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