Просто ужас: в спецшколе Умани избили "особенного" ребенка

Девочку, которая не может говорить, избили в спецшколе
Избиение ребенка в Умани произошло 1 июня в день защиты детей. Инцидент произошел в учебно-реабилитационном центре в Умани, который находится по адресу улица Малофонтанная, 8-А. Об этом рассказала сестра пострадавшей девочки в группе "Підслухано - Умань" в Facebook.
Женщина сообщила, что когда семья забрала девочку со спецшколы, то заметили на ней синяки. При этом она подчеркнула, что девочка не разговаривает, поэтому может быть кто-то из воспитателей посчитал, что можно так поступать с ребенком, ведь она все-равно ничего никому не расскажет.
"В каких педагогических институтах их учили этих специальных методов воспитания? " - написала Евгения.
По ее словам, воспитателям это просто так с рук не сойдет. Женщина также подчеркнула, что это не первый случай издевательства над особыми детьми.
Избиение ребенка в Умани - в спецшколе мама обнаружила у дочки синяки (фото: facebook.com/groups/UmanUA)
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что в киевской школе произошел скандал из-за погибшего ученика. Близкие школьника считают, что он погиб из-за жуткого давления в школе.
Ранее сообщалось о том, что родители обвинили киевлянку в раздувании скандала касательно буллинга в детсаду.