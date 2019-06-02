Просто ужас: в спецшколе Умани избили "особенного" ребенка

Избиение ребенка в Умани произошло 1 июня в день защиты детей. Инцидент произошел в учебно-реабилитационном центре в Умани, который находится по адресу улица Малофонтанная, 8-А. Об этом рассказала сестра пострадавшей девочки в группе "Підслухано - Умань" в Facebook.

Женщина сообщила, что когда семья забрала девочку со спецшколы, то заметили на ней синяки. При этом она подчеркнула, что девочка не разговаривает, поэтому может быть кто-то из воспитателей посчитал, что можно так поступать с ребенком, ведь она все-равно ничего никому не расскажет.

"В каких педагогических институтах их учили этих специальных методов воспитания? " - написала Евгения.

По ее словам, воспитателям это просто так с рук не сойдет. Женщина также подчеркнула, что это не первый случай издевательства над особыми детьми.

Избиение ребенка в Умани - в спецшколе мама обнаружила у дочки синяки (фото: facebook.com/groups/UmanUA)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Нелюди;

Репост не поможет, есть специальные службы. Будьте адекватными и обратитесь уже сегодня, не откладывая на завтра!!!

Это просто ужас, ни в коем случае не замалчивайте это дело;

Скриншот с Facebook

В таких заведениях должны быть камеры наблюдения;

Обращайтесь в полицию и прокуратуру, не оставляйте это просто так;

Мой сын был в этом реабилитационном центре. Также были неприятные ситуации;

Скриншот с Facebook

Уважаемые, фильтруйте немного информацию. Писать в интернете и обвинять можно всех, а доказательства?! Это все догадки, что ребенка трепали воспитатели. Хватит уже проклинать людей в комментариях. Есть соответствующие службы, туда вам и прямая дорога.

Скриншот с Facebook

Ребят, ну где доказательства? А если дети между собой подрались или ребенок упал нечаянно, да все что угодно! Как можно обвинять заведение или конкретно кого-то, если нет доказательств? Люди так любят возмущаться и писать гадости в соцсетях, что даже не разбираясь в ситуации и не имея доказательств, уже распинают и обвиняют персонал центра.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в киевской школе произошел скандал из-за погибшего ученика. Близкие школьника считают, что он погиб из-за жуткого давления в школе.

Ранее сообщалось о том, что родители обвинили киевлянку в раздувании скандала касательно буллинга в детсаду.