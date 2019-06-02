Просто жах: у спецшколі Умані побили "особливу" дитину

Дівчинку, яка не може говорити, побили в спецшколі
Побиття дитини в Умані відбулося 1 червня у день захисту дітей. Інцидент стався в навчально-реабілітаційному центрі в Умані, який знаходиться за адресою вулиця Малофонтанна, 8-А. Про це розповіла сестра потерпілої дівчинки в групі "Підслухано - Умань" у Facebook.
Жінка повідомила, що коли сім'я забрала дівчинку зі спецшколи, то помітили на ній синці. При цьому вона підкреслила, що дівчинка не розмовляє, тому може бути хтось із вихователів порахував, що можна так поводитися з дитиною, адже вона все-одно нічого нікому не розповість.
"У яких педагогічних інститутах їх навчали цих спеціальних методів виховання? "- написала Євгенія.
За її словами, вихователям це просто так з рук не зійде. Жінка підкреслила, що це не перший випадок знущання над особливими дітьми.
Побиття дитини в Умані - у спецшколі мама виявила у доньки синці (фото: facebook.com/groups/UmanUA)
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що в київській школі стався скандал через загиблого учня. Близькі школяра вважають, що він загинув через страшний тиск в школі.
Раніше повідомлялося про те, що батьки звинуватили киянку в роздуванні скандалу щодо буллінгу в дитсадку.