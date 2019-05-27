Просто он устал: у нового моста в Киеве очередные проблемы. Видео

Новый пешеходный мост не простоял в целости и несколько дней
С новым пешеходным мостом, открытие которого было приурочено к празднованию дня Киева, 26 мая, случились очередные неприятности. Видео ЧП опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.
Напомним, что сразу же после открытия пешеходно-велосипедного моста в Киеве, который построили между аркой Дружбы народов и "Владимирской горкой" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.
Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
В тот же день мост был закрыт для пешеходов по причине проведения ремонтных работ. А во время замены поврежденной части треснуло еще одно стекло.
"Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло устало. Ну, как такое возможно?" - написано в сообщении.
Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (видео: facebook.com/KyivOperativ/)
Пользователи сети активно комментируют новое ЧП с мостом, в строительство которого были вложены сотни миллионов гривен.
Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (скрин: facebook.com)
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проверку всех расходов на возведение пешеходно-велосипедного моста и смежных с ним объектов.
К слову, в сети высмеяли россиян, которые соорудили переправу через реку Волгу при помощи соломы и обычной воды.