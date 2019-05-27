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Просто він втомився: у нового мосту в Києві чергові проблеми. Відео


Новий пішохідний міст не простояв в цілості й кілька днів

З новим пішохідним мостом, відкриття якого було приурочено до святкування дня Києва, 26 травня, сталися чергові неприємності. Відео НП опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.

Нагадаємо, що відразу ж після відкриття пішохідно-велосипедного моста в Києві, який побудували між аркою Дружби народів і "Володимирською гіркою" тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

В той же день міст був закритий для пішоходів через проведення ремонтних робіт. А під час заміни пошкодженої частини тріснуло ще одне скло.

"Тільки що при заміні розбитого скла, ще одне скло стомилося. Ну, як таке можливо?" - написано в повідомленні.

Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі активно коментують нову НП з мостом, у будівництво якого були вкладені сотні мільйонів гривень.

  • Він просто втомився...
  • Пора виділяти 400 млн на демонтаж втомленого мосту.
  • А от нєфіг по мосту на підборах ходити. Його не для цього будували...
  • Багато хто, хто був на мосту кажуть що він хитається. Ось скло, як слабке місце в цій конструкції, і лопнуло.
  • Щось у мене зовсім пропало бажання прогулятися по цьому чудо-мосту.

Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (скрін: facebook.com)

  • Замало бабок просто, треба ще 100 лямів на реконструкцію або закупівлю "міцнішого" скла.
  • Ремонтник ходить по склу, і чути як воно хрумтить. Ну його, там гуляти...
  • Коротше, заб'ють фанерою, до чого ці понти, якщо робити не вміють.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко ініціює перевірку всіх витрат на зведення пішохідно-велосипедного моста і суміжних з ним об'єктів.

До речі, в мережі висміяли росіян, які спорудили переправу через річку Волгу за допомогою соломи і звичайної води.

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