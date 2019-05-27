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Просто он устал: у нового моста в Киеве очередные проблемы. Видео

STYLERПроисшествия    27.05.2019 - 15:17
Просто он устал: у нового моста в Киеве очередные проблемы. Видео
Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (коллаж: РБК-Украина)

Новый пешеходный мост не простоял в целости и несколько дней

С новым пешеходным мостом, открытие которого было приурочено к празднованию дня Киева, 26 мая, случились очередные неприятности. Видео ЧП опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Напомним, что сразу же после открытия пешеходно-велосипедного моста в Киеве, который построили между аркой Дружбы народов и "Владимирской горкой" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Просто он устал: у нового моста в Киеве очередные проблемы. Видео

Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

В тот же день мост был закрыт для пешеходов по причине проведения ремонтных работ. А во время замены поврежденной части треснуло еще одно стекло.

"Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло устало. Ну, как такое возможно?" - написано в сообщении.

Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи сети активно комментируют новое ЧП с мостом, в строительство которого были вложены сотни миллионов гривен.

  • Просто он устал…
  • Пора выделять 400 млн на демонтаж уставшего моста.
  • А вот нефиг по мосту на каблуках ходить. Его не для этого строили...
  • Многие, кто был на мосту говорят что он шатается. Вот стекла, как слабое место в этой конструкции, и лопнули. 
  • Что-то у меня совсем пропало желание прогуляться по этому чудо-мосту.

Просто он устал: у нового моста в Киеве очередные проблемы. Видео

Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (скрин: facebook.com)

  • Маловато бабок просто, надо еще 100 лямов на реконструкцию или закупку "покрепче" стекла.
  • Ремонтник ходит по стеклу, и слышно как оно хрустит. Ну его, там гулять...
  • Короче, забьют фанерой, к чему эти понты, если делать не умеют.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проверку всех расходов на возведение пешеходно-велосипедного моста и смежных с ним объектов. 

К слову, в сети высмеяли россиян, которые соорудили переправу через реку Волгу при помощи соломы и обычной воды. 

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