Просто он устал: у нового моста в Киеве очередные проблемы. Видео

Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (коллаж: РБК-Украина)

Новый пешеходный мост не простоял в целости и несколько дней

С новым пешеходным мостом, открытие которого было приурочено к празднованию дня Киева, 26 мая, случились очередные неприятности. Видео ЧП опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Напомним, что сразу же после открытия пешеходно-велосипедного моста в Киеве, который построили между аркой Дружбы народов и "Владимирской горкой" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

В тот же день мост был закрыт для пешеходов по причине проведения ремонтных работ. А во время замены поврежденной части треснуло еще одно стекло.

"Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло устало. Ну, как такое возможно?" - написано в сообщении.

Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

Пользователи сети активно комментируют новое ЧП с мостом, в строительство которого были вложены сотни миллионов гривен.

Просто он устал…

Пора выделять 400 млн на демонтаж уставшего моста.

А вот нефиг по мосту на каблуках ходить. Его не для этого строили...

Многие, кто был на мосту говорят что он шатается. Вот стекла, как слабое место в этой конструкции, и лопнули.

Что-то у меня совсем пропало желание прогуляться по этому чудо-мосту.

Новый пешеходный мост в Киеве снова треснул (скрин: facebook.com)

Маловато бабок просто, надо еще 100 лямов на реконструкцию или закупку "покрепче" стекла.

Ремонтник ходит по стеклу, и слышно как оно хрустит. Ну его, там гулять...

Короче, забьют фанерой, к чему эти понты, если делать не умеют.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко инициирует проверку всех расходов на возведение пешеходно-велосипедного моста и смежных с ним объектов.

К слову, в сети высмеяли россиян, которые соорудили переправу через реку Волгу при помощи соломы и обычной воды.