Просто він втомився: у нового мосту в Києві чергові проблеми. Відео

Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (колаж: РБК-Україна)

Новий пішохідний міст не простояв в цілості й кілька днів

З новим пішохідним мостом, відкриття якого було приурочено до святкування дня Києва, 26 травня, сталися чергові неприємності. Відео НП опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.

Нагадаємо, що відразу ж після відкриття пішохідно-велосипедного моста в Києві, який побудували між аркою Дружби народів і "Володимирською гіркою" тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

В той же день міст був закритий для пішоходів через проведення ремонтних робіт. А під час заміни пошкодженої частини тріснуло ще одне скло.

"Тільки що при заміні розбитого скла, ще одне скло стомилося. Ну, як таке можливо?" - написано в повідомленні.

Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

Користувачі мережі активно коментують нову НП з мостом, у будівництво якого були вкладені сотні мільйонів гривень.

Він просто втомився...

Пора виділяти 400 млн на демонтаж втомленого мосту.

А от нєфіг по мосту на підборах ходити. Його не для цього будували...

Багато хто, хто був на мосту кажуть що він хитається. Ось скло, як слабке місце в цій конструкції, і лопнуло.

Щось у мене зовсім пропало бажання прогулятися по цьому чудо-мосту.

Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (скрін: facebook.com)

Замало бабок просто, треба ще 100 лямів на реконструкцію або закупівлю "міцнішого" скла.

Ремонтник ходить по склу, і чути як воно хрумтить. Ну його, там гуляти...

Коротше, заб'ють фанерою, до чого ці понти, якщо робити не вміють.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко ініціює перевірку всіх витрат на зведення пішохідно-велосипедного моста і суміжних з ним об'єктів.

До речі, в мережі висміяли росіян, які спорудили переправу через річку Волгу за допомогою соломи і звичайної води.