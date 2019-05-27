Просто він втомився: у нового мосту в Києві чергові проблеми. Відео

Новий пішохідний міст не простояв в цілості й кілька днів
З новим пішохідним мостом, відкриття якого було приурочено до святкування дня Києва, 26 травня, сталися чергові неприємності. Відео НП опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.
Нагадаємо, що відразу ж після відкриття пішохідно-велосипедного моста в Києві, який побудували між аркою Дружби народів і "Володимирською гіркою" тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.
Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
В той же день міст був закритий для пішоходів через проведення ремонтних робіт. А під час заміни пошкодженої частини тріснуло ще одне скло.
"Тільки що при заміні розбитого скла, ще одне скло стомилося. Ну, як таке можливо?" - написано в повідомленні.
Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (відео: facebook.com/KyivOperativ/)
Користувачі мережі активно коментують нову НП з мостом, у будівництво якого були вкладені сотні мільйонів гривень.
Новий пішохідний міст у Києві знову тріснув (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко ініціює перевірку всіх витрат на зведення пішохідно-велосипедного моста і суміжних з ним об'єктів.
До речі, в мережі висміяли росіян, які спорудили переправу через річку Волгу за допомогою соломи і звичайної води.