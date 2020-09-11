Просто традиция: врачи развенчали мифы о полезности супов в рационе

Супы занимают прочно свою позицию в нашем рационе и считается, что без первого блюда жить категорически нельзя. Однако диетологи утверждают, что обязательное первое блюдо – это всего лишь дань традициям.

Супы на самом деле легко усваиваются и запускают процесс пищеварения, но они лишь часть нашей пищевой культурной традиции. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова в комментарии для "КП в Украине".

"Надо обратить внимание, что в период обострения какого-либо заболевания желудочно-кишечного тракта бульон надо варить из нежирных сортов мяса или использовать овощной", - отметила специалист.

Она отметила, что все проблемы с пищеварительной системой связаны со стрессами, неправильным питанием и наличием бактерий.

"Стрессовый фактор – те самые нервы – действительно имеет большое значение и утяжеляет любое заболевание, в том числе и пищеварительной системы. Однако кроме стресса на состояние желудка влияют и неправильное питание, и наличие бактерий хеликобактер пилори. Эти микробы живут в желудке и вызывают гастриты, эрозии, язвенную болезнь и даже являются фактором риска рака желудка", - пояснила врач.

Она добавила, что избавится от бактерий можно с помощью терапии антибиотиками в сочетании с другими необходимыми препаратами, которые может подобрать врач. Также очень важно соблюдать режим дня и режим питания.

Как отмечает врач-диетолог Татьяна Лакуста, отсутствие первого блюда не может вызвать гастрит. Овощи можно готовить любым другим способом и имеет большое значение, как именно готовить первое блюдо, чтобы оно приносило пользу.

"Будет ли без него гастрит? Не будет. Суп не является фактором защиты слизистой желудка. Но если вы не едите супы, а едите макароны с кетчупом, сосисками (бутерброды с колбасой) и не помните вида овощей в вашей тарелке, то скорее всего в развитии гастрита будет играть фактор плохого рациона, а не суп", - объяснила специалист.

Она посоветовала не зажаривать для супа лук и морковь, в бульоны добавлять только овощи, зелень и немного специй, а вот крупы и макароны – не стоит. Также не стоит супы портить консервированными заправками.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукты, которые вызывают пищевую аллергию.

А также рассказывали о том, что врач развенчала миф об овсяной каше на завтрак.