Просто традиція: лікарі розвіяли міфи про корисність супів в раціоні

Супи міцно займають свою позицію в нашому раціоні й вважається, що без першої страви жити категорично не можна. Однак дієтологи стверджують, що обов'язкова перша страва – це всього лише данина традиціям.

Супи насправді легко засвоюються і запускають процес травлення, але вони лише частина нашої харчової культурної традиції. Про це розповіла лікар-гастроентеролог Валентина Лупанова у коментарі для "КП в Україні".

"Треба звернути увагу, що в період загострення якого-небудь захворювання шлунково-кишкового тракту бульйон треба варити з нежирних сортів м'яса або використовувати овочевий", - зазначила фахівець.

Вона зазначила, що всі проблеми з травною системою пов'язані зі стресами, неправильним харчуванням і наявністю бактерій.

"Стресовий фактор – ті самі нерви – дійсно має велике значення та ускладнює будь-яке захворювання, у тому числі й травної системи. Однак крім стресу на стан шлунка впливають і неправильне харчування, і наявність бактерій хелікобактер пілорі. Ці мікроби живуть у шлунку і викликають гастрити, ерозії, виразкову хворобу і навіть є фактором ризику раку шлунку", - пояснила лікар.

Вона додала, що позбутися від бактерій можна за допомогою терапії антибіотиками у поєднанні з іншими препаратами, які може підібрати лікар. Також дуже важливо дотримуватися режиму дня і режим харчування.

Як зазначає лікар-дієтолог Тетяна Лакуста, відсутність першої страви не може викликати гастрит. Овочі можна готувати будь-яким іншим способом й має велике значення, як саме готувати першу страву, щоб вона приносила користь.

"Чи буде без нього гастрит? Не буде. Суп не є чинником захисту слизової шлунка. Але якщо ви не їсте супи, а їсте макарони з кетчупом, сосисками (бутерброди з ковбасою) і не пам'ятаєте виду овочів у вашій тарілці, то швидше за все у розвитку гастриту буде грати фактор поганого раціону, а не суп", - пояснила фахівець.

Вона порадила не засмажувати для супу цибулю і моркву, в бульйони додавати тільки овочі, зелень і трохи спецій, а ось крупи та макарони – не варто. Також не варто супи псувати консервованими заправками.

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