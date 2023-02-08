Просто, швидко та смачно! Бюджетні котлети з рибних консервів

Що вам знадобиться:

Картопля – 2-3 шт.

Рибні консерви (сардина або скумбрія в олії) – 1 шт. (240 г)

Цибуля - 2 шт.

Яйце - 1 шт.

Манна крупа – 1 ст. ложка + для обвалення

Спеції – сіль, перець

Рослинна олія - для обсмажування

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Як приготувати

Картоплю зварити в мундирі та остудити. Рибні консерви (сардину або скумбрію в олії) відцідити від рідини та розім'яти вилкою.

Цибулю почистити та дрібно нарізати, а потім злегка обсмажити на невеликому вогні до прозорості та м'якості.

Картоплю натерти на дрібній тертці та додати до риби. Додати яйце, сіль, перець та манну крупу.

Добре все перемішати та сформувати котлетки. Обваляти їх у манці та обсмажити на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home