Просто, быстро и вкусно! Бюджетные котлеты из рыбных консервов

Очень вкусные, нежные и питательные котлеты можно сделать из рыбных консервов. Вам понадобится немного овощей и совсем немного времени для приготовления. А ваша семья будет в восторге - такое блюдо отлично разнообразит рацион.
Как приготовить бюджетные котлеты из рыбных консервов, рассказали на странице Cook with me at home в Instagram.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Картофель сварить в мундире и остудить. Рыбные консервы (сардину или скумбрию в масле) отцедить от жидкости и размять вилкой.
Лук почистить и мелко нарезать, а потом слегка обжарить на небольшом огне до прозрачности и мягкости.
Картофель натереть на мелкой терке и добавить к рыбе. Добавить яйцо, соль, перец и манную крупу.
Хорошо все перемешать и сформировать котлетки. Обвалять их в манке и обжарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
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