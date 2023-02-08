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Просто, быстро и вкусно! Бюджетные котлеты из рыбных консервов

Бюджетные котлеты из рыбных консервов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Очень вкусные, нежные и питательные котлеты можно сделать из рыбных консервов. Вам понадобится немного овощей и совсем немного времени для приготовления. А ваша семья будет в восторге - такое блюдо отлично разнообразит рацион.

Как приготовить бюджетные котлеты из рыбных консервов, рассказали на странице Cook with me at home в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Картофель - 2-3 шт.
  • Рыбные консервы (сардина или скумбрия в масле) - 1 шт. (240 г)
  • Лук - 2 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Манная крупа - 1 ст. ложка + для обваливания
  • Специи - соль, перец
  • Растительное масло - для обжаривания

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Как приготовить

Картофель сварить в мундире и остудить. Рыбные консервы (сардину или скумбрию в масле) отцедить от жидкости и размять вилкой.

Лук почистить и мелко нарезать, а потом слегка обжарить на небольшом огне до прозрачности и мягкости.

Картофель натереть на мелкой терке и добавить к рыбе. Добавить яйцо, соль, перец и манную крупу.

Хорошо все перемешать и сформировать котлетки. Обвалять их в манке и обжарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

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