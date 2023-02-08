Просто, быстро и вкусно! Бюджетные котлеты из рыбных консервов

Что вам понадобится:

Картофель - 2-3 шт.

Рыбные консервы (сардина или скумбрия в масле) - 1 шт. (240 г)

Лук - 2 шт.

Яйцо - 1 шт.

Манная крупа - 1 ст. ложка + для обваливания

Специи - соль, перец

Растительное масло - для обжаривания

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Как приготовить

Картофель сварить в мундире и остудить. Рыбные консервы (сардину или скумбрию в масле) отцедить от жидкости и размять вилкой.

Лук почистить и мелко нарезать, а потом слегка обжарить на небольшом огне до прозрачности и мягкости.

Картофель натереть на мелкой терке и добавить к рыбе. Добавить яйцо, соль, перец и манную крупу.

Хорошо все перемешать и сформировать котлетки. Обвалять их в манке и обжарить на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home