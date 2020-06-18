Просто присела отдохнуть: появились новые данные о том, как отбывает наказание Алена Зайцева

Алена Зайцева, которая была признана виновной в совершении смертельного ДТП в Харькове, читает в исправительном центре книги и шьет повязки. В Покровском исправительном центре № 79, где она отбывает наказание, сообщили, что привилегий у Зайцевой никаких нет.

Начальник Покровского исправительного центра Инна Мицюк рассказала, что после появления в учреждении Зайцевой, контроль усилился. А фотография Зайцевой на отдыхе была сделана во внутреннем дворике, где заключенная присела отдохнуть.

"Никаких привилегий у Зайцевой нет. Кроме того, после того, как она прибыла отбывать наказание, нас стали контролировать сильнее. Что касается фотографий, то Зайцева была сфотографирована после обеда в прогулочном дворике, когда присела отдохнуть", - рассказала Мицюк в комментарии для издания "Сегодня".

Она добавила, что Зайцева не пользуется мобильным телефоном, поведение у нее примерное, она много и запоем читает.

"Осужденным, которые находятся в данном секторе, запрещено пользоваться мобильными телефонами, по определенному графику им разрешено пользоваться интернетом в присутствии администрации учреждения. Зайцева работала, в том числе и после того, как начался карантин. Последним заказом были защитные повязки. Замечаний к ее поведению нет, поведение у нее примерное, это абсолютно не проблемная осужденная. Она много читает, ей даже в посылках присылают книги. Она читает запоем и быстро, за две недели может прочесть 10 книг", - отметила начальник исправительного центра.

Инна Мицюк рассказала, что Зайцева даже участвует в мероприятиях. Она вела концерт на 9 мая, а также стала участницей спартакиады.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились фотографии Зайцевой, которая вместо работы в заключении, загорает на солнце.