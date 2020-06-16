Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой

Алена Зайцева (фото: Униан)

Алену Зайцеву сфотографировали во время загара за решеткой

Алена Зайцева отбывает наказание за смертельную аварию в Харькове в 2017 году, в которой погибло 6 человек. Ее приговорили к 10 годам лишения свободы, и она находится в Покровском исправительном центре № 79 Днепропетровской области. Но похоже, что ей там совсем неплохо живется.

Девушку сфотографировали, когда она принимала солнечные ванны. Фото опубликовала Александра Заграничная на своей странице в Facebook.

Зайцева находясь в заключении загорает на солнце (фото: facebook.com/ Александра Заграничная)

Она также отметила, что вместе с Зайцевой загорает еще одна "мажорка". По ее словам, так отбывают наказание те, у кого есть деньги. У кого денег нет – занимаются шитьем.

Зайцева находясь в заключении загорает на солнце (фото: facebook.com/ Александра Заграничная)

Достоверность этих фото OBOZREVATEL подтвердила начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк.

Она рассказала, что данные снимки действительно сделаны в Покровском исправительном центре № 79, и пояснила, почему такое произошло.

По ее словам, фото сделали другие заключенные, но никаких поблажек для Зайцевой нет. Она находится в секторе, где женщины осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. При этом они изолированы от других осужденных. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, находится 6 человек. Эти заключенные не имеют право свободно передвигаться по учреждению.

Мицюк также рассказала, что по закону осужденные к ограничению свободы должны работать. Таким образом они обеспечивают свое содержание. А вот отбывающие наказание лишения свободы, могут не трудиться. При этом 5 женщин захотели работать, среди них и Зайцева.

Напомним, Верховный Суд поставил точку в деле Зайцевой и Дронова.

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Автор: Styler