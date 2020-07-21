Его просто не поняли: луцкий террорист подвергся анализу психолога

В Луцке террорист Максим Кривош захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взорвать, если представители власти не выполнят его условия. Известный психолог проанализировала слова, поведение и действия злоумышленника и составила его психологический портрет.

Специалист Елена Рыхальская поделилась мнением, насколько эффективным было ведение переговоров с захватчиком. Об этом психолог рассказала в эфире "Апостроф TV".

По словам эксперта, поведение Кривоша показывает, что он как минимум не стабилен.

"Потому что у него есть задача на уровне того, что он сейчас делает. Какая? Задача привлечь внимание. Задача показать - есть такой экзо- социальный принцип - что "я есть", "я могу", "я такой" и "посмотрите все на меня". Он привлекает к себе внимание", - рассказала психолог.

Она также отметила, что с этим террористом нужно вести переговоры и придерживаться определенных правил. В частности, не разводить демагогию и говорить именно о нем.

"Все вопросы и весь диалог нужно вести вокруг его личности. Его нельзя ругать или запугивать последствиями. Его просто не поняли", - добавила психолог.

Эксперт считает, что Кривош лучше бы реагировал в переговорах именно на мужчину - специалиста высокого уровня, нежели если бы этой задачей занялась женщина.

"Женщина в данном вопросе не нужна, так как на террориста давит семейный вопрос и скорее всего, он совершил такой поступок, в том числе и из-за домашних проблем", - отметила Рыхальская.

Видео: Террорист из Луцка Максим Кривош подвергся анализу психолога

Как сообщалось, поздно вечером в Луцке начался штурм автобуса с заложниками, и террорист уже задержан.

Перед этим Зеленский выполнил требование Кривоша и рекомендовал фильм "Земляне" - это видео спасло 3 заложников в Луцке.