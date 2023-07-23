Просто неймовірно! Штучний інтелект показав, яким стане світ через 100 років (фото)

McDonald's у майбутньому

За прогнозами штучного інтелекту, футуристичний McDonald's виглядатиме так. Цікаво, що корпоративні кольори та логотип компанії збережуться ті ж самі.

Мобільні телефони

Смартфони у майбутньому будуть прозорими й, певно, матимуть набагато більше функції, ніж сьогоднішні. А от за розмірами та формами мобільні телефони дуже нагадуватимуть сучасні ґаджети.

Якими будуть літаки

Салони літаків будуть дуже футуристичними та з максимальним рівнем комфорту. Скоріш за все безпечність польотів також суттєво зросте.

Якою буде мода у чоловіків

Чоловіки носитимуть одяг переважно кольору металік, він буде витриманим і зручним. Ймовірно до того часу з'явиться багато нових тканин і матеріалів, які поки нам навіть важко уявити.

Якою буде жіноча мода

Жінки носитимуть максимально елегантні речі. Косметика, манікюри й ювелірні прикраси будуть у тренді навіть через 100 років. Принаймні так це уявляє штучний інтелект.

Прозорі холодильники

Очевидно у майбутньому буде цілий тренд на прозорі речі та меблі. Подібно до телефонів, холодильники також будуть зі скляним корпусом, що дозволить бачити, що зберігається в середині.

Яким будуть вбиральні

Ось так на думку ШІ виглядатиме туалет у звичайному будинку. Залишається сподіватись, що скляні стінки й панорамні вікна у вбиральні можна буде зашторювати за потреби.

Громадський транспорт буде зручнішим і швидшим

Громадський транспорт у великих містах буде дуже різноплановим. З ілюстрації можна зрозуміти, що залишиться вид наземного транспорту, але й з'являться своєрідні аналоги висотних рейкових "електричок". Ймовірно, такі засоби пересування містом будуть зручнішими та швидшими за сучасний транспорт.

Яким будуть меблі

Ось так може виглядати середньостатистичний диван у чиїйсь квартирі. Очевидно через 100 років у дизайні житла переважатимуть мінімалізм, світлі кольори і знову ж таки буде багато скляних елементів, зокрема - панорамні вікна.

Футуристичні бістро

Навіть через 100 років заклади громадського харчування не втратять своєї популярності. Скоріш за все, до того часу з'явиться багато нових страв і навіть продуктів, а може людство й взагалі перейде на синтетичні їжу.

Ігрові приставки

Ось так, на думку штучного інтелекту, виглядатиме ігрова консоль Nintendo через 100 років. Можемо припустити, що до 2123 року люди знаходитимуть час не тільки на роботу, а й на розваги.

Велосипеди майбутнього

Ймовірно, велосипеди майбутнього виглядатимуть саме так, як їх уявив ШІ - дуже стильні й із підсвіткою. Тішить думка, що людство через століття не забуде про спорт.

Новітні ґаджети

Планшети та iPad матимуть можливість 3D-проєкції та й, певно, багато нових вражаючих функції, які сучасній людині навіть складно уявити.

Якими будуть шкільні класи

Типова класна кімната для старшокласників може виглядати ось так. Скоріш за все до 2123 року навчання повністю стане комп'ютеризованим, а освітній процес ще більше захопливим.

Якими будуть авто

За 100 років людство дуже вдосконалить автівки і у них з'явиться чимало нових функцій, а можливо й людям не доведеться самим кермувати машиною, бо за них це робитиме автопілот. У будь-якому випадку, дизайн авто у майбутньому буде приголомшливим.

Якими будуть телевізори

Це дещо дивує, але за прогнозом ШІ, телевізори через 100 років не "вимруть". Нові моделі цих пристроїв також будуть із прозорим корпусом та гармонійно вписуватимуться у загальний стиль "скляних" інтер'єрів.

Яким буде Нью-Йорк

ШІ показав і альтернативне майбутнє Нью-Йорку, а саме - знамениту будівлю-символ міста Емпайр-Стейт-Білдінг. Цікаво, що до 2123 року світ заполонять літаючі капсули, які ймовірно будуть слугувати якимось різновидом торгових майданчиків, ресторанів чи місцем для розваг.