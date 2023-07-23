Просто невероятно! Искусственный интеллект показал, каким станет мир через 100 лет (фото)

McDonald's в будущем

По прогнозам искусственного интеллекта, футуристический McDonald's будет выглядеть так. Интересно, что корпоративные цвета и логотип компании сохранятся те же самые.

Мобильные телефоны

Смартфоны в будущем будут прозрачными и, вероятно, будут иметь гораздо больше функций, чем сегодня. А вот по размерам и формам мобильные телефоны будут очень напоминать современные гаджеты.

Какими будут самолеты

Салоны самолетов будут очень футуристическими и с максимальным уровнем комфорта. Скорее всего, безопасность полетов также существенно возрастет.

Какой будет мода у мужчин

Мужчины будут носить одежду преимущественно цвета металлик, она будет выдержана и удобна. Вероятно, к тому времени появится много новых тканей и материалов, которые пока нам даже трудно представить.

Какой будет женская мода

Женщины будут носить очень элегантные вещи. Косметика, маникюры и ювелирные украшения будут в тренде даже через 100 лет. По крайней мере, так это представляет искусственный интеллект.

Прозрачные холодильники

Очевидно, в будущем будет целый тренд на прозрачные вещи и мебель. Подобно телефонам, холодильники также будут со стеклянным корпусом, что позволит видеть, что хранится в середине.

Каким будут туалеты

Вот так по мнению ИИ будет выглядеть туалет в обычном доме. Остается надеяться, что стеклянные стенки и панорамные окна в туалете можно будет зашторивать при необходимости.

Общественный транспорт будет более удобным и быстрым

Общественный транспорт в больших городах будет очень разноплановым. Из иллюстрации можно понять, что останется вид наземного транспорта, но появятся своеобразные аналоги высотных рельсовых "электричек". Вероятно, такие средства передвижения по городу будут удобнее и быстрее современного транспорта.

Какой будет мебель

Вот так может выглядеть среднестатистический диван в чьей-то квартире. Очевидно, через 100 лет в дизайне жилья будут преобладать минимализм, светлые цвета и опять же будет много стеклянных элементов, в частности - панорамные окна.

Футуристические бистро

Даже через 100 лет заведения общепита не потеряют своей популярности. Скорее всего, к тому времени появится много новых блюд и даже продуктов, а может человечество и вовсе перейдет на синтетическую пищу.

Игровые приставки

Вот так, по мнению искусственного интеллекта, будет выглядеть игровая консоль Nintendo через 100 лет. Можем предположить, что к 2123 году люди будут находить время не только на работу, но и на развлечения.

Велосипеды будущего

Вероятно, велосипеды будущего будут выглядеть именно так, как их представил ИИ - очень стильные и с подсветкой. Радует мысль, что человечество через столетие не забудет о спорте.

Гаджеты

Планшеты и iPad будут иметь возможность 3D-проекции и, вероятно, много новых впечатляющих функций, которые современному человеку даже сложно представить.

Какими будут школьные классы

Типичнная классная комната для старшеклассников может выглядеть так. Скорее всего, к 2123 году обучение полностью станет компьютеризированным, а образовательный процесс еще более увлекательным.

Какими будут авто

За 100 лет человечество очень усовершенствует автомобили и в них появится немало новых функций, а возможно, и людям не придется самим управлять машинами, потому что за них это будет делать автопилот. В любом случае, дизайн авто в будущем будет потрясающим.

Какими будут телевизоры

Это несколько удивляет, но по прогнозу ИИ, телевизоры через 100 лет не "вымрут". Новые модели этих устройств также будут с прозрачным корпусом и будут гармонично вписываться в общий стиль "стеклянных" интерьеров.

Каким будет Нью-Йорк

ИИ показал и альтернативное будущее Нью-Йорка, а именно - знаменитое здание-символ города Эмпайр-Стейт-Билдинг. Интересно, что к 2123 году мир заполонят летающие капсулы, которые, вероятно, будут служить какой-то разновидностью торговых площадок, ресторанов или местом для развлечений.