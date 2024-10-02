Просто добавьте это копеечное средство в шампунь, чтобы ваши волосы отросли

Врач поделилась простым приемом для роста волос, предполагающим добавление недорогого продукта в ваш шампунь.

Что именно нужно сделать для роскошной шевелюры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Джанин Боуринг.

Как просто отрастить волосы. Метод от врача

Если вам тяжело отрастить волосы, врач показала простое изменение вашей процедуры мытья волос, которая может изменить все.

Выпадение волос и отсутствие роста могут очень огорчать, особенно учитывая огромное количество продуктов на рынке, утверждающих, что они помогают, но с чего начать?

Врач Джанин Боуринг предполагает, что добавление чайной ложки кофе в шампунь может значительно ускорить рост волос.

Самым распространенным типом выпадения волос как у мужчин, так и у женщин является андрогенная алопеция, также известная как AGA.

"У мужчин это называется облысение по мужскому типу, а у женщин – выпадение волос по женскому типу", - уточнила она.

Она отметила, что обычно у мужчин выпадение начинается с области висков и со временем эта линия волос отступает, образуя характерную форму буквы М.

А у женщин выпадение волос обычно происходит на макушке, где пряди постепенно становятся все более и более редкими.

"Итак, было доказано, что кофеин помогает с ростом волос. Добавьте только чайную ложку молотого кофе в шампунь, когда вы моете волосы, а затем промойте их", - заявила врач.

Для справки

Опубликованные немецкими учеными результаты свидетельствуют о высокой активности кофеина как стимулятора роста волос.

Воздействие кофеина на рост волос проявляется независимо от склонности к выпадению или облысению.

В случае, если у пациента идет процесс потери волос, эффект от кофеина может не просто приостановить его, а перекрыть, то есть вызвать укрепление ранее умирающих волосяных фолликулов.

Примечательно, что кофеин воздействует на волосы только при наружном нанесении и не проявляет активности при приеме внутрь. Возможно, поэтому человечество не пришло к этому открытию раньше.