Просто, дешево и быстро: кулинарка поделилась невероятным рецептом хлеба из картофеля

Хлеб из картофеля очень вкусный и простой в приготовлении. Для него нужно совсем немного ингредиентов и благодаря картофелю у этого хлеба особенная структура и тоненькая корочка.

Как сделать хлеб из картофеля, рассказала известная кулинарка Лилия Цвит на своем канале в YouTube.

Что вам понадобится:

Сырой картофель - 200 г

Вода - 300 мл

Соль - 0,5 ч. ложки

Дрожжи - 10 г + 1 ст. ложка сахара

Мука - 270 г + 20 г

Растительное масло - 50 мл

Как приготовить картофельный хлеб

Картофель нужно очистить, порезать кусочками и поставить вариться. Дрожжи измельчить и засыпать 1 ст. ложкой сахара.

Картофель отварить до готовности, воду слить отдельно в стакан. Размять готовый картофель до состояния пюре, а потом залить обратно воду и тщательно перемешать. Готовое картофельное пюре выложить в широкую миску.

Добавить к пюре дрожжи и хорошо вымешать венчиком до полного растворения. А потом добавить муку. Замесить тесто.

Когда тесто станет эластичным, добавить растительное масло и снова хорошо вымешать. Мешать до тех пор, пока тесто не станет мягким. Потом накрываем миску полотенцем и ставим в тепло на 1 час.

Рабочую поверхность смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. Растягиваем в прямоугольник, а потом скручиваем, формируя хлеб.

Форму смазываем растительным маслом и выкладываем туда тесто. И оставляем его еще на полчаса, чтобы тесто подошло. Тесто должно занимать не более 1/3 формы.

Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим туда хлеб на 40-50 минут.