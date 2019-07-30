ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Просто не было денег: в Киеве студент украл из магазина батончиков на 2000 грн

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 19:49
Просто не было денег: в Киеве студент украл из магазина батончиков на 2000 грн
Коллаж (РБК-Украина)

26-летний студент сказал полиции, что у него просто не было денег

В Киеве полиция задержала вора в супермаркете, который украл энергетические батончики на общую сумму 2000 гривен. Злоумышленником оказался 26-летний студент. Он паковал сладости в рюкзак прямо в торговом зале магазина. Видеокамера в зале зафиксировала факт кражи и начальство вызвало копов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на Оболони, на проспекте Бандеры. Парня с набитым сладостями рюкзаком "тормознули" на кассе. 

Просто не было денег: в Киеве студент украл из магазина батончиков на 2000 грнФото: Похищенные сладости (kyiv.npu.gov.ua)

"С целью проверки его остановили, но он начал убегать из помещения. Охранники догнали правонарушителя на территории предприятия, находящегося рядом. На место происшествия прибыли участковые офицеры полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. При осмотре содержимого рюкзака правоохранители обнаружили у него энергетические батончики почти 2000 гривен", - рассказали в полиции.

Просто не было денег: в Киеве студент украл из магазина батончиков на 2000 грнФото: 26-летний студент решил стать вором (kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленником оказался 26-летний студент, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Молодой человек сообщил, что похитил товар, поскольку у него не было денег его купить.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как мы ранее писали, в центре Киева средь бела дня ограбили известного журналиста. Воры забрали всю технику, которая принадлежит каналу Громадське. Приблизительная сумма убытков 150-170 тысяч.

Читайте также, как в Киеве активизировались "менялы": как не стать жертвой мошенников (видео).

Решил спор ножом: в Киеве мужчина изрезал двух людей возле киоска В Киеве девочка обнаружила на берегу Днепра труп женщины (видео)
Новости Украины Киевстуденты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь