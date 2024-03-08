Не все так просто. Чи можуть українці отримувати німецьку пенсію і від чого це залежить
Чи можуть українські біженці отримати німецьку пенсію та на яких засадах - знають не всі. Насправді це не так просто, адже існує низка важливих умов.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про отримання німецьких пенсій, пенсійний вік у цій країні та чи існують пільгові умови для українців.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Handbook Germany, Finanztip, Deutsche Rentenversicherung, Deutsche Rentenversicherung, Allianz, Ukrainian In Germany.
Чи можуть українські біженці отримати німецьку пенсію
Отримання німецької пенсії цікавить багатьох українців. Згідно із законодавством, в цілому іноземці мають право отримувати пенсію в Німеччині.
Водночас аби претендувати на німецькі пенсійні виплати, іноземці, в тому числі й українці, мають "відповідати" таким вимогам:
- легально проживати в Німеччині (наприклад, мати статус біженця)
- досягти пенсійного віку (згідно з німецьким законодавством)
- мати офіційну роботу та страховку (бути учасником системи обов'язкового пенсійного страхування)
- сплачувати внески до пенсійного фонду Німеччини щонайменше впродовж п'ятьох років (щоб мати мінімальний страховий стаж - Mindestversicherungszeit)
Виходячи з цих правил, українські біженці, що виїхали до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, не зможуть отримувати німецьку пенсію, оскільки не працювали в Німеччині й не сплачували внески до фонду обов'язкового пенсійного страхування.
Пенсійний вік у Німеччині
Установлений законом вік виходу на пенсію в Німеччині коливається від 63 до 67 років і залежить від виду пенсії за віком.
Стандартний пенсійний вік у Німеччині становить 65 років і 10 місяців, однак планується підвищення цієї вікової межі щороку на два місяці - допоки вона не сягне 67 років у 2031 році.
Водночас для людей із важкою формою інвалідності 1958 року народження стандартний пенсійний вік становить 64 роки й два місяці, а до 2029 року - поступово підвищуватиметься до 65 років.
В цілому, ситуація з пенсійним віком у Німеччині (залежно від року народження особи) виглядає так:
- народжені до 1947 року особи йдуть на пенсію у 65 років
- народжені у 1947 році - в 65 років і 1 місяць
- народжені у 1948 році - в 65 років і 2 місяці
- народжені у 1949 році - в 65 років і 3 місяці
- народжені у 1950 році - в 65 років і 4 місяці
- народжені у 1951 році - в 65 років і 5 місяців
- народжені у 1952 році - в 65 років і 6 місяців
- народжені у 1953 році - в 65 років і 7 місяців
- народжені у 1954 році - в 65 років і 8 місяців
- народжені у 1955 році - в 65 років і 9 місяців
- народжені у 1956 році - в 65 років і 10 місяців
- народжені у 1957 році - в 65 років і 11 місяців
- народжені у 1958 році - в 66 років
- народжені у 1959 році - в 66 років і 2 місяці
- народжені у 1960 році - в 66 років і 4 місяці
- народжені у 1961 році - в 66 років і 6 місяців
- народжені у 1962 році - в 66 років і 8 місяців
- народжені у 1963 році - в 66 років і 10 місяців
- народжені з 1964 року - у 67 років
Отримати пенсію в Німеччині - не так вже й просто (ілюстративне фото: pixabay.com)
Чи враховується український стаж для отримання німецької пенсії
Громадяни Європейського Союзу та інших країн, з якими Німеччина уклала угоду про соціальне забезпечення, під час розрахунку мінімального страхового стажу для отримання пенсії в Німеччині можуть додавати періоди роботи в інших країнах.
Водночас Україна не входить до цього переліку та не має ратифікованої угоди про соціальне забезпечення.
Отже, період трудового стажу, який біженець мав в Україні, не враховуватиметься до мінімального страхового стажу для оформлення пенсії в Німеччині.
Не вийде також отримати німецьку пенсію в тому випадку, якщо український пенсіонер вже отримує пенсію в Україні.
Чи існують пільгові умови для українців
Наприкінці 2023 року у соцмережах почала поширюватися інформація, буцімто українські біженці зможуть отримувати німецьку пенсію "на пільгових умовах" - із 57 років (що на 10 років раніше, ніж вказано у законодавстві Німеччини).
Водночас у Федеральному пенсійному страхуванні Німеччини таку інформацію спростували.
Там наголосили, що на біженців з України поширюються "загальні пенсійні положення" і спеціального закону для цього не існує.
Зазначимо, що громадяни Німеччини отримують номер пенсійного страхування (Rentenversicherungsnummer чи RVNR) одразу ж після народження, тоді як іноземці можуть здобути його:
- коли влаштовуються на першу роботу в цій країні
- коли німецький центр зайнятості реєструє особу в системі обов'язкового медичного страхування
Цей дванадцятизначний номер дійсний впродовж життя та свідчить про участь особи у системі соціального страхування. Дізнатися свій номер можна в фонді пенсійного страхування або в касі лікарняного страхування (Krankenkasse).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна отримувати німецькі виплати в Україні.
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