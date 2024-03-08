Не все так просто. Могут ли украинцы получать немецкую пенсию и от чего это зависит

Могут ли украинские беженцы получить немецкую пенсию и на каком основании - знают не все. На самом деле, это не так просто, ведь существует ряд важных условий.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о получении немецких пенсий, пенсионном возрасте в этой стране и существуют ли льготные условия для украинцев.

Могут ли украинские беженцы получить немецкую пенсию

Получение немецкой пенсии интересует многих украинцев. Согласно законодательству, в целом иностранцы имеют право получать пенсию в Германии.

В то же время, чтобы претендовать на немецкие пенсионные выплаты, иностранцы, в том числе и украинцы, должны отвечать следующим требованиям:

легально проживать в Германии (например, иметь статус беженца)

достичь пенсионного возраста (согласно немецкому законодательству)

иметь официальную работу и страховку (быть участником системы обязательного пенсионного страхования)

платить взносы в пенсионный фонд Германии на протяжении не менее пяти лет (чтобы иметь минимальный страховой стаж - Mindestversicherungszeit)

Исходя из этих правил украинские беженцы, выехавшие в Германию после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, не смогут получать немецкую пенсию, поскольку не работали в Германии и не платили взносы в фонд обязательного пенсионного страхования.

Пенсионный возраст в Германии

Установленный законом возраст ухода на пенсию в Германии колеблется от 63 до 67 лет и зависит от вида пенсии по возрасту.

Стандартный пенсионный возраст в Германии составляет 65 лет и 10 месяцев, однако планируется повышение этого возрастного рубежа ежегодно на два месяца - пока он не достигнет 67 лет в 2031 году.

В то же время для людей с тяжелой формой инвалидности 1958 года рождения стандартный пенсионный возраст составляет 64 года и два месяца, а к 2029 году - постепенно будет повышаться до 65 лет.

В целом ситуация с пенсионным возрастом в Германии (в зависимости от года рождения человека) выглядит так:

родившиеся до 1947 года лица уходят на пенсию в 65 лет

рожденные в 1947 году - в 65 лет и 1 месяц

рожденные в 1948 году - в 65 лет и 2 месяца

рожденные в 1949 году - в 65 лет и 3 месяца

рожденные в 1950 году - в 65 лет и 4 месяца

рожденные в 1951 году - в 65 лет и 5 месяцев

рожденные в 1952 году - в 65 лет и 6 месяцев

рожденные в 1953 году - в 65 лет и 7 месяцев

рожденные в 1954 году - в 65 лет и 8 месяцев

рожденные в 1955 году - в 65 лет и 9 месяцев

рожденные в 1956 году - в 65 лет и 10 месяцев

рожденные в 1957 году - в 65 лет и 11 месяцев

рожденные в 1958 году - в 66 лет

рожденные в 1959 году - в 66 лет и 2 месяца

рожденные в 1960 году - в 66 лет и 4 месяца

рожденные в 1961 году - в 66 лет и 6 месяцев

рожденные в 1962 году - в 66 лет и 8 месяцев

рожденные в 1963 году - в 66 лет и 10 месяцев

рожденные с 1964 года - в 67 лет

Получить пенсию в Германии - не так уж и просто (иллюстративное фото: pixabay.com)

Учитывается ли украинский стаж для получения немецкой пенсии

Граждане Европейского Союза и других стран, с которыми Германия заключила соглашение о социальном обеспечении, при расчете минимального страхового стажа для получения пенсии в Германии могут добавлять периоды работы в других странах.

В то же время Украина не входит в этот перечень и не имеет ратифицированного соглашения о социальном обеспечении.

Следовательно, период трудового стажа, который беженец имел в Украине, не будет учитываться в минимальном страховом стаже для оформления пенсии в Германии.

Не получится также получить германскую пенсию в том случае, если украинский пенсионер уже получает пенсию в Украине.

Существуют ли льготные условия для украинцев

В конце 2023 года в соцсетях начала распространяться информация, будто бы украинские беженцы смогут получать немецкую пенсию "на льготных условиях" - с 57 лет (что на 10 лет раньше, чем указано в законодательстве Германии).

В то же время в Федеральном пенсионном страховании Германии такую информацию опровергли.

Там подчеркнули, что на беженцев из Украины распространяются "общие пенсионные положения" и специального закона для этого нет.

Отметим, что граждане Германии получают номер пенсионного страхования (Rentenversicherungsnummer или RVNR) сразу же после рождения, тогда как иностранцы могут получить его:

когда устраиваются на первую работу в этой стране

когда немецкий центр занятости регистрирует лицо в системе обязательного медицинского страхования

Этот двенадцатизначный номер действителен в течение жизни и свидетельствует об участии человека в системе социального страхования. Узнать свой номер можно в фонде пенсионного страхования или в кассе больничного страхования (Krankenkasse).