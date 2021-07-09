Просто болото и никто не купается: в Одессе туристы показали видео с пляжа

Так, на ролике отдыхающая предупреждает не ехать на пляж Аркадия.

"Посмотрите, что творится. Просто болото. Никто не купается", - сказала женщина.

Также другие очевидцы говорят, что водоросли жутко воняют и занимают площадь аж на 100 метров от берега.

"Наверное, худшего пляжа просто не существует", - говорит мужчина.

Водоросли заполонили одесские пляжи Лузановка, Продмаш, Ланжерон и Отрада.

Поскольку в ближайшее время температура воды в море продолжит повышаться из-за жаркой погоды, это лишь будет способствовать размножению водорослей.

Температура воды в море продолжает повышаться, поэтому это только способствует размножению водорослей.

В комментариях пользователи пишут, что такое случается каждый год, и от этого не уберечься.