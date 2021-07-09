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Просто болото и никто не купается: в Одессе туристы показали видео с пляжа

Автор: Тетяна Самарук

У Одессы пляжи страдают от нашествия водорослей. На поверхности воды плавает буквально зеленый ковер.

Видео аномалии опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Так, на ролике отдыхающая предупреждает не ехать на пляж Аркадия.

"Посмотрите, что творится. Просто болото. Никто не купается", - сказала женщина.

Также другие очевидцы говорят, что водоросли жутко воняют и занимают площадь аж на 100 метров от берега.

"Наверное, худшего пляжа просто не существует", - говорит мужчина.

Водоросли заполонили одесские пляжи Лузановка, Продмаш, Ланжерон и Отрада.

Поскольку в ближайшее время температура воды в море продолжит повышаться из-за жаркой погоды, это лишь будет способствовать размножению водорослей.

Температура воды в море продолжает повышаться, поэтому это только способствует размножению водорослей.

В комментариях пользователи пишут, что такое случается каждый год, и от этого не уберечься.

  • Каждый год такое, он этого не застрахуешься
  • Сейчас на Лузановке море чистое. Но вчера было грязное
  • На Аркадии всегда такое
  • Сколько помню, то такое болото было всегда
  • На Аркадии почти всегда грязная вода. Зачем вообще там купаться?
  • Зачем нужен такой отдых в Одессе с такими пляжами и ценами на отели и апартаменты
  • Ничего не меняется за 20 лет, как была Аркадия в Одессе грязная, так и осталось.

Ранее мы сообщали, что Азовского моря в Приморске туристов напугали змеи, плавающие в воде.

Также пляжи Одессы атаковали полчища жуков.

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