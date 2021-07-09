Просто болото і ніхто не купається: в Одесі туристи показали відео з пляжу

Так, на ролику відпочивальниця попереджає не їхати на пляж Аркадія.

"Подивіться, що твориться. Просто болото. Ніхто не купається", – сказала жінка.

Також інші очевидці кажуть, що водорості моторошно смердять і займають площу аж на 100 метрів від берега.

"Напевно, гіршого пляжу просто не існує", – каже чоловік.

Водорості заполонили одеські пляжі Лузанівка, Продмаш, Ланжерон і Отрада.

Оскільки найближчим часом температура води в морі продовжить підвищуватися через спекотну погоду, це лише сприятиме розмноженню водоростей.

Температура води в морі продовжує підвищуватись, тому це тільки сприяє розмноженню водоростей.

У коментарях користувачі пишуть, що таке трапляється кожного року, і від цього не вберегтись.