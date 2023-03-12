Простий тест визначить, що дитячі травми руйнують ваше життя

Дитячі травми часто стають причиною невдач в дорослому житті. І чим раніше ви усвідомите, що їх треба пропрацьовувати, тим краще. Як же зрозуміти, що вам потрібно з цим йти до психолога, щоб якомога швидше змінити щось у своєму житті.

Відмічайте "так", якщо це про вас.

Комплекс неповноцінності - внутрішнє відчуття, що з вами щось не так. Невпевненість в собі, особливо в нових обставинах та оточенні. Несамостійність - вам страшно приймати рішення, потрібно з кимсь їх обговорити, порадитися з людьми, що для вас в авторитеті. Трудоголізм - постійна потреба бути зайнятим, невміння відпочивати та розслаблятися, виснаження роботою, внутрішнє прагнення довести, що ви варті, щоб вами пишалися. Соціофобія - вам страшно виступати на публіку, говорити тости, знайомитися з новими людьми. Контроль - ви прагнете все і всіх контролювати, перевіряти і давати поради, бо без вас начебто не впораються. Порівняння себе та своїх результатів з іншими не в свою користь. Складно витрачати гроші на себе, але легко на інших важливих для вас людей. Невміння позначати та відстоювати власні кордони, говорити "ні", коли хочеться відмовити, на чиєсь прохання. Схильність до побудови токсичних стосунків в стратегіях та ролях (жертва, агресор, рятівник). Потреба в емоційних гойдалках, відсутність емоційної стабільності. Почуття боргу - вважаєш, що багато винен важливим в твоєму житті людям і постійне внутрішнє відчуття, що робиш недостатньо для того, щоб тобою були задоволені. Комплекс Д'Артаньяна - вважаєте, що ви найрозумніші та найуміліші, а інші навколо просто дурні, і саме через них у вас проблеми і ви не можете реалізувати себе.

Оцінка результатів

Якщо у вас є хоч одне "так", дитячі травми вже мають негативний вплив на життя і обмежують вас у реалізації власного потенціалу та досягненні бажаних результатів.

Якщо "так" більше двох - вам варто попрацювати з психологом над звільненням від впливу травматичного досвіду.

Якщо більше трьох "так", ваші дитячі травми руйнують ваше життя і робота з психологом є вкрай необхідною, якщо не хочете остаточно розчаруватись в собі та власному житті.