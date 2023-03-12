RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Простой тест определит, что детские травмы разрушают вашу жизнь

Разрушают ли детские травмы вашу взрослую жизнь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Детские травмы часто становятся причиной неудач во взрослой жизни. И чем раньше вы осознаете, что их нужно прорабатывать, тем лучше. Как же понять, что вам нужно с этим идти к психологу, чтобы как можно скорее изменить что-нибудь в своей жизни?

Простой тест предложила в Instagram психолог Юлия Дамочкина. В нем 11 утверждений.

Отмечайте "да", если это о вас

  1. Комплекс неполноценности - внутреннее ощущение, что с вами что-то не так. Неуверенность в себе, особенно в новых обстоятельствах и в окружении.
  2. Несамостоятельность - вам страшно принимать решения, нужно с кем-то их обсудить, посоветоваться с людьми, что для вас в авторитете.
  3. Трудоголизм - постоянная потребность быть занятым, неумение отдыхать и расслабляться, истощение работой, внутреннее стремление доказать, что вы достойны, чтобы вами гордились.
  4. Социофобия - вам страшно выступать на публику, говорить тосты, знакомиться с новыми людьми.
  5. Контроль - вы стремитесь все и всех контролировать, проверять и давать советы, потому что без вас будто бы не справятся.
  6. Сравнение себя и своих результатов с другими не в свою пользу.
  7. Сложно тратить деньги на себя, но легко на других важных для вас людей.
  8. Неумение обозначать и отстаивать собственные границы, говорить "нет", когда хочется отказать, по чьей-то просьбе.
  9. Склонность к построению токсических отношений в стратегиях и ролях (жертва, агрессор, спаситель). Потребность в эмоциональных качелях, отсутствие эмоциональной стабильности.
  10. Чувство долга - считаешь, что многое должен важным в твоей жизни людям и постоянное внутреннее ощущение, что делаешь недостаточно для того, чтобы тобой были довольны.
  11. Комплекс Д'Артаньяна - считаете, что вы самые умные и самые умелые, а другие вокруг просто глупы, и именно из-за них у вас проблемы и вы не можете реализовать себя.

Оценка результатов

Если у вас есть хоть одно "да", детские травмы уже оказывают негативное влияние на жизнь и ограничивают вас в реализации собственного потенциала и достижении желаемых результатов.

Если "да" больше двух - вам стоит поработать с психологом над освобождением от влияния травматического опыта.

Если больше трех "да", ваши детские травмы разрушают вашу жизнь и работа с психологом крайне необходима, если не хотите окончательно разочароваться в себе и собственной жизни.

Раньше мы писали о простом тесте на депрессию.

Кроме того, узнайте, почему женщина всегда выбирает не тех мужчин.

Читайте РБК-Украина в Google News
тесты