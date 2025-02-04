Простійте стільки секунд на одній нозі та дізнайтесь про свій рівень фізичної форми

Як довго потрібно тримати рівновагу на одній нозі

Тестування балансу тіла - це швидкий і ефективний спосіб оцінити загальну фізичну стабільність і контроль.

Як довго ви можете протриматись на одній нозі, залежить від вашого віку та рівня фізичної підготовки:

Початківець - оптимально протриматись протягом 15-20 секунд. Цей рівень показує пристойну стабільність і контроль, але є куди вдосконалюватися

- оптимально протриматись протягом 15-20 секунд. Цей рівень показує пристойну стабільність і контроль, але є куди вдосконалюватися Середній рівень - утримання рівноваги протягом 30-40 секунд демонструє міцну стійкість нижньої частини тіла

- утримання рівноваги протягом 30-40 секунд демонструє міцну стійкість нижньої частини тіла Високий рівень - ви у чудовій формі, якщо можете балансувати на одній нозі протягом 60 секунд і більше, не хитаючись. Цей рівень демонструє чудовий нервово-м’язовий контроль, силу та витривалість

Дівчина тримає баланс на одній нозі (фото: Freepik)

Як покращити баланс

Якщо ви хочете підвищити рівень своєї рівноваги, є декілька практичних способів збільшити час стояння на одній нозі: