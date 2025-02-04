Простійте стільки секунд на одній нозі та дізнайтесь про свій рівень фізичної форми

Скільки секунд ви можете простояти на одній нозі? Як виявилось, ця тривалість може бути показником того, наскільки хороша у вас фізична форма.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тестування балансу тіла - це швидкий і ефективний спосіб оцінити загальну фізичну стабільність і контроль.
Як довго ви можете протриматись на одній нозі, залежить від вашого віку та рівня фізичної підготовки:
Якщо ви хочете підвищити рівень своєї рівноваги, є декілька практичних способів збільшити час стояння на одній нозі:
Раніше ми повідомляли про 6 помилок під час силових тренувань, які роблять вас слабшими.
Читайте також про кардіотренажер №1 для швидкого схуднення та покращення постави.