RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Простойте столько секунд на одной ноге и узнайте свой уровень физической формы

Как научиться держать баланс на одной ноге (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сколько секунд вы можете простоять на одной ноге? Как оказалось, эта продолжительность может быть показателем того, насколько хорошая у вас физическая форма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Как долго нужно держать равновесие на одной ноге

Тестирование баланса тела - это быстрый и эффективный способ оценить общую физическую стабильность и контроль.

Как долго вы можете продержаться на одной ноге, зависит от вашего возраста и уровня физической подготовки:

  • Начинающий - оптимально продержаться в течение 15-20 секунд. Этот уровень показывает приличную стабильность и контроль, но есть куда совершенствоваться
  • Средний уровень - удержание равновесия в течение 30-40 секунд демонстрирует прочную устойчивость нижней части тела
  • Высокий уровень - вы в отличной форме, если можете балансировать на одной ноге в течение 60 секунд и более, не шатаясь. Этот уровень демонстрирует отличный нервно-мышечный контроль, силу и выносливость

Девушка держит баланс на одной ноге (фото: Freepik)

Как улучшить баланс

Если вы хотите повысить уровень своего равновесия, есть несколько практических способов увеличить время стояния на одной ноге:

  • Регулярное тестирование - еженедельно отслеживайте свой баланс, чтобы контролировать свой прогресс. Регулярное занятие помогает определить улучшение и повышает мотивацию
  • Укрепляйте пресс - он имеет решающее значение для баланса
  • Используйте динамические движения - добавьте динамические упражнения, такие как боковые выпады и прыжки одной ногой, чтобы улучшить координацию и стабильность во время движения
  • Прогресс со временем - начинайте с более простых вариантов, например держаться за стену или стул, и постепенно увеличивайте сложность, отпуская или балансируя на неровной поверхности
Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправиЗдоровьеСпортзал