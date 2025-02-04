Простойте столько секунд на одной ноге и узнайте свой уровень физической формы

Сколько секунд вы можете простоять на одной ноге? Как оказалось, эта продолжительность может быть показателем того, насколько хорошая у вас физическая форма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тестирование баланса тела - это быстрый и эффективный способ оценить общую физическую стабильность и контроль.
Как долго вы можете продержаться на одной ноге, зависит от вашего возраста и уровня физической подготовки:
Если вы хотите повысить уровень своего равновесия, есть несколько практических способов увеличить время стояния на одной ноге:
Ранее мы сообщали о 6 ошибках во время силовых тренировок, которые делают вас слабее.
Читайте также о кардиотренажере №1 для быстрого похудения и улучшения осанки.