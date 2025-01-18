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Простий тест з ложкою визначить, чи достатньо ви спите

Названо тест, який визначить, чи недосипає людина (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Недосипання може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям та погіршити повсякденне життя. Один простий тест допоможе визначити, чи справді ви недосипаєте.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку експерта зі сну Джеймса Лейнхардта.

Деталі тесту

 

тримайте ложку над мискою і запам’ятайте час, коли ви заплющуєте очі з наміром заснути. Коли ви заснете, ваша рука розслабиться, ложка впаде і шум вас розбудить.

Скільки мають спати люди

 

@levitex Sleep deprivation test with a spoon - are you sleep deprived? #sleep #sleepdeprivation #sleepdeprived original sound - Levitex
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