Простий тест, який може багато розповісти про ваше здоров’я. Це займе у вас лише 20 секунд

Тест розповість вам правду про ваше здоров’я

Чи може балансування на одній нозі протягом 20 секунд допомогти оцінити стан вашого мозку? Виявляється, що так. Стояння на одній нозі задіює багато груп м’язів і вимагає чіткої координації.

Згідно з дослідженнями японських вчених, люди, яким важко утримувати це положення протягом 20 секунд, можуть бути більш уразливими до пошкодження кровоносних судин головного мозку.

Це може призвести до так званих тихих інсультів, які часто залишаються непоміченими, але мають серйозні наслідки для здоров’я. Дослідження показали, що 35% людей, які не пройшли тест, мали ці типи інсульту.

Щоденна практика стояти на одній нозі для кращого балансу

Вправи на рівновагу, такі як стояння на одній нозі, є чудовим способом зміцнити м’язи ніг, покращити координацію та запобігти падінням (особливо, коли ви стаєте старше). Цю, здавалося б, просту вправу варто виконувати регулярно, щоб покращити фізичну форму та знизити ризик неврологічних захворювань.

Як показало дослідження 2019 року, вправи на баланс можуть, крім рівноваги, також покращити:

мобільність,

час реакції,

силу,

масу тіла,

загальну якість життя.

Йога або пілатес також можуть допомогти вам зберегти рівновагу, тому варто включити їх у свій розпорядок дня. Хороші практики, які впливають на баланс, також включають: підйом по сходах, ходьба тільки на носках або п'ятах, танці.

До речі, вправи на рівновагу впливають не лише на ваш фізичний стан, але й на когнітивні функції.

Завдяки їм можна поліпшити глибоке відчуття, координацію рухів і знизити ризик травм. Якщо ви не можете стояти на одній нозі протягом 20 секунд, це може бути ознакою того, що вам слід звернутися до лікаря та пройти більш ретельне обстеження, щоб виключити можливі проблеми зі здоров’ям.