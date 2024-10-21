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Лікар назвав простий спосіб заснути за 5 хвилин

Понеділок 21 жовтня 2024 12:59
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Лікар назвав простий спосіб заснути за 5 хвилин Фото: Як швидко заснути (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Якщо вам важко заснути, тому що ваш мозок просто не вимикається, існує техніка сну, яка всього за 5 хвилин виправить ситуацію.

Що саме треба зробити, щоб швидко заснути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Карана Раджана.

Як швидко заснути за 5 хвилин

Інколи здається, що наш мозок ніколи не втомлюється, чи то надмірно аналізуючи події дня, чи хвилюючись над завтрашніми завданнями, чи згадуючи розмови з минулого.

Але тепер лікар обіцяє, що існує техніка сну, яка може заспокоїти ці постійні думки, зменшити стрес перед сном і гарантувати, що ви заснете протягом п’яти хвилин.

Метод був розкритий у відео TikTok Джоелем Честерсом.

Він стверджує, що цього способу його навчив професор Оксфордського університету.

Швидше заснути може допомогти метод когнітивної перестановки. Згідно з технікою необхідно взяти довільне слово, потім його слід розбити на літери, придумати нові слова, що починаються з них, і візуалізувати їх у себе у свідомості.

Наприклад, для першої літери в слові "сон" можна вибрати такі варіанти, як сонце, страх, сором. І так треба продовжувати доки не набридне або не закінчаться слова на вибрану літеру. Подібні вправи допомагають знизити рівень стресу, прискорюють процес занурення в сон, зазначив лікар.

Поради для якісного сну

  • За три години до сну припиніть вживати алкоголь.
  • За дві години до сну припиніть їсти.
  • За годину до сну припиніть пити рідину.
@dr.karanr

Cognitive shuffling @Joel Chesters

original sound - Dr Karan Raj

Читайте також про правило 3-2-1, яке допоможе вам отримати найкращий сон у своєму житті.

Раніше ми повідомляли, які продукти не можна їсти ввечері, щоб не снились жахіття.

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