Лікар назвав простий спосіб заснути за 5 хвилин
Якщо вам важко заснути, тому що ваш мозок просто не вимикається, існує техніка сну, яка всього за 5 хвилин виправить ситуацію.
Що саме треба зробити, щоб швидко заснути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Карана Раджана.
Як швидко заснути за 5 хвилин
Інколи здається, що наш мозок ніколи не втомлюється, чи то надмірно аналізуючи події дня, чи хвилюючись над завтрашніми завданнями, чи згадуючи розмови з минулого.
Але тепер лікар обіцяє, що існує техніка сну, яка може заспокоїти ці постійні думки, зменшити стрес перед сном і гарантувати, що ви заснете протягом п’яти хвилин.
Метод був розкритий у відео TikTok Джоелем Честерсом.
Він стверджує, що цього способу його навчив професор Оксфордського університету.
Швидше заснути може допомогти метод когнітивної перестановки. Згідно з технікою необхідно взяти довільне слово, потім його слід розбити на літери, придумати нові слова, що починаються з них, і візуалізувати їх у себе у свідомості.
Наприклад, для першої літери в слові "сон" можна вибрати такі варіанти, як сонце, страх, сором. І так треба продовжувати доки не набридне або не закінчаться слова на вибрану літеру. Подібні вправи допомагають знизити рівень стресу, прискорюють процес занурення в сон, зазначив лікар.
Поради для якісного сну
- За три години до сну припиніть вживати алкоголь.
- За дві години до сну припиніть їсти.
- За годину до сну припиніть пити рідину.
@dr.karanr
Cognitive shuffling @Joel Chestersoriginal sound - Dr Karan Raj
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