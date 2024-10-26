Простой тест, который может многое рассказать о вашем здоровье. Это займет у вас всего 20 секунд

Знаете ли вы, что стоя на одной ноге всего 20 секунд, можно многое сказать о вашем здоровье? Как бы маловероятно это ни звучало, исследования показывают, что этот простой тест может являться ценным показателем общего физического и неврологического состояния.
Почему это упражнение полезно - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Может ли балансировка на одной ноге в течение 20 секунд помочь оценить состояние вашего мозга? Оказывается, что да. Стояние на одной ноге задействует многие группы мышц и требует четкой координации.
Согласно исследованиям японских ученых, люди, которым тяжело удерживать это положение в течение 20 секунд, могут быть более уязвимыми к повреждению кровеносных сосудов головного мозга.
Это может привести к так называемым тихим инсультам, которые часто остаются незамеченными, но имеют серьезные последствия для здоровья. Исследования показали, что 35% людей, не прошедших тест, имели эти типы инсульта.
Упражнения на равновесие, такие как стояние на одной ноге, являются прекрасным способом укрепить мышцы ног, улучшить координацию и предотвратить падение (особенно, когда вы становитесь старше). Это, казалось бы, простое упражнение следует выполнять регулярно, чтобы улучшить физическую форму и снизить риск неврологических заболеваний.
Как показало исследование 2019 года, упражнения на баланс могут, кроме равновесия, также улучшить:
Йога или пилатес также могут помочь вам сохранить равновесие, поэтому следует включить их в свой распорядок дня. Хорошие практики, влияющие на баланс, также включают: подъем по лестнице, ходьба только на носках или пятках, танцы.
Кстати, упражнения на равновесие влияют не только на ваше физическое состояние, но и на когнитивные функции.
Благодаря им можно улучшить глубочайшее чувство, координацию движений и понизить риск травм. Если вы не можете стоять на одной ноге в течение 20 секунд, это может являться признаком того, что вам следует обратиться к врачу и пройти более тщательное обследование, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем.
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В материале использованы данные из таких источников – Journal of Orthopaedic Science, Frontiers in Aging Neuroscience.