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Простой способ "пробить" нос во время насморка

Пятница 04 октября 2024 12:43
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Простой способ "пробить" нос во время насморка Фото: Как облегчить насморк во время болезни (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Насморк при вирусной инфекции может наносить много дискомфорта.

Как "пробить" заложенный нос, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользовательницы под ником lalifehacks.

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Женщина поделилась простым приемом, гарантирующим, что вы сможете разблокировать нос в сезон простуды и гриппа.

Пользователь TikTok утверждает, что получил этот драгоценный совет от фармацевта, который рекламировал его как идеальное средство от COVID-19, сезона простуды и гриппа.

Она обещает, что простой предмет может стать ключом к защите от обычной простуды и предотвращению болезней.

В своем вирусном видео она рассказала, что нужно взять VapoRub (мазь против кашля) и подогреть ее в чашечке кипящей воды. Далее смочите ватные диски в растопленной смеси.

Убедитесь, что диски хорошо пропитались раствором. Затем поместите их маленький полиэтиленовый пакет и положите в холодильник.

После охлаждения возьмите ватные диски и протрите их на запястье.

"Вы создали портативные домашние противоотечные средства, идеально подходящие для использования в дороге и готовые быстро прочистить ваш нос, когда это потребуется", - сказано под видео.

@lalifehacks

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