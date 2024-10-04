Простой способ "пробить" нос во время насморка
Насморк при вирусной инфекции может наносить много дискомфорта.
Как "пробить" заложенный нос, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользовательницы под ником lalifehacks.
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Женщина поделилась простым приемом, гарантирующим, что вы сможете разблокировать нос в сезон простуды и гриппа.
Пользователь TikTok утверждает, что получил этот драгоценный совет от фармацевта, который рекламировал его как идеальное средство от COVID-19, сезона простуды и гриппа.
Она обещает, что простой предмет может стать ключом к защите от обычной простуды и предотвращению болезней.
В своем вирусном видео она рассказала, что нужно взять VapoRub (мазь против кашля) и подогреть ее в чашечке кипящей воды. Далее смочите ватные диски в растопленной смеси.
Убедитесь, что диски хорошо пропитались раствором. Затем поместите их маленький полиэтиленовый пакет и положите в холодильник.
После охлаждения возьмите ватные диски и протрите их на запястье.
"Вы создали портативные домашние противоотечные средства, идеально подходящие для использования в дороге и готовые быстро прочистить ваш нос, когда это потребуется", - сказано под видео.
@lalifehacks
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