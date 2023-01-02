Простий рецепт шоколадної ковбаски від учасника МастерШеф: діти обожнюють!

Шоколадна ковбаска - це прості і смачні ласощі, знайомі багатьом ще з дитинства.
Рецептом простого смаколика, який дуже люблять діти, поділився у Instagram учасник МайстерШеф Микола Люлько.
Печиво розімніть руками, додайте до нього горіхи. У сотейнику з'єднайте масло, шоколад, згущене молоко, какао, і розтопіть на слабкому вогні постійно помішуючи.
Влийте суміш до печива з горіхами. Ретельно перемішайте, змотайте за допомогою харчової плівки в ковбасу, залиште 2-3 години, щоб суміш стабілізувалася. Готовий виріб присипте пудрою, заваріть гарячий чай та насолоджуйтесь!
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