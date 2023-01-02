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Простой рецепт шоколадной колбаски от участника МастерШеф: дети обожают!

Фото: Рецепт шоколадной колбаски от шефа (Скриншот с YouTube)
Автор: Styler

Шоколадная колбаска - это простое и вкусное лакомство, знакомое многим еще с детства.

Рецептом простой сладости, которую очень любят дети, поделился в Instagram участник МастерШеф Николай Люлько.

Вам понадобятся

  • Печенье 600 г
  • Фисташка 100 г
  • Арахис 100 г
  • Какао 6 ст.л
  • Молоко сгущенное вареное 1 банка
  • Шоколад молочный 300 г
  • Масло сливочное 400 г
  • Сахарная пудра 40 г

Как приготовить шоколадную колбаску

Печенье разомните руками, добавьте к нему орехи. В сотейнике соедините масло, шоколад, сгущенку, какао, и растопите на слабом огне постоянно помешивая.

Влейте смесь к печенью с орехами. Тщательно перемешайте, смотайте с помощью пищевой пленки в колбасу, оставьте 2-3 часа, чтобы стабилизировалась смесь. Готовое изделие присыпьте пудрой, заварите горячий чай и наслаждайтесь!

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МастерШефрецепт